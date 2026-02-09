Appunti - di Stefano Feltri

Appunti - di Stefano Feltri

Discussione su questo Post

Avatar di User
Avatar di Cesare
Cesare
4h

gli Italiani non amano ne si fidano dei demiurghi cosi come nella propria famiglia mal accettano che ci sia un figlio prediletto. In aggiunta manca la competenza ... suggerisco di far emergere sempre il guadagno o la perdita che si otterrebbe nel perseguire gli obiettivi definiti dall'un e dall'altra parte e di tenerli bene in vista a tutta l'opinione pubblica tramite anche la tv di Stato

E' un desiderio mal riposto?

Rispondi
Condividi
Avatar di Margherita Iallonardo
Margherita Iallonardo
4h

ottimo questo articolo di Telese!

Rispondi
Condividi
Ancora 5 commenti...

Nessun post

Assolutamente, procediamo.

© 2026 Stefano Feltri · PrivacyCondizioniNotifica di raccolta
Inizia il tuo SubstackScarica l'app
Substack è la casa della grande cultura