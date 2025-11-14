Eccezionalismo cileno?
I cileni si sentono diversi dal resto del Sudamerica, più ottimisti e attratti dagli USA. Ma alla vigilia delle elezioni presidenziali, la politica locale ha gli stessi difetti che nei Paesi vicini
Al di là della riforma pensionistica e di alcune posizioni nette in politica estera (come la condanna dei regimi di Venezuela e Nicaragua), il bilancio delle riforme è magro. L’utopia di una nuova “rivoluzione cilena” si è trasformata in una gestione grigia e difensiva del potere
Raffaele Nocera
Tra i numerosi sondaggi pubblicati nelle ultime settimane i…