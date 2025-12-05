Due pesi e due misure
Un liberale può, senza contraddizione, escludere da certi spazi certe idee perché lo fa sulla base di considerazioni che non concernono la persona che le sostiene
Non pecco di illiberalismo se sostengo che il creazionismo non deve essere insegnato all’università perché gli standard che determinano cosa può essere insegnato (la verità, la giustificazione, l’evidenza scientifica) non ammettono il creazionismo. Non pecco di illiberalismo se sostengo che idee che, in linea di principio, escludono certe persone e ne v…