Dove siamo noi nella crisi climatica
Perché il discorso ecologista sul clima è diventato così marginale, perdente, a tratti tossico? Forse per questo motivo: perché è mancato l'ascolto.
Il cambiamento climatico tornerà politicamente rilevante quando aiuteremo le persone a trovarsi in questa gigantesca fotografia collettiva, che racchiude tutta l'umanità nel suo rapporto con gli elementi più primari, il pianeta, il futuro, il mare, la terra, l'atmosfera
Ferdinando Cotugno
Una delle conversazioni che mi capita più spesso di avere inizia co…