La novità di Macron consiste nell’introduzione della possibilità di schierare forze strategiche, in particolare velivoli dotati di capacità nucleare, anche sul territorio di Paesi alleati. Questo non significa che la Francia adotterà il modello statunitense, con lo schieramento permanente di testate nucleari al di fuori del proprio territorio, ma indica una maggiore integrazione della dimensione europea nella dissuasione francese Matteo Mazziotti Di Celso

La vera incognita di questa guerra non è militare, ma politica. O forse psichiatrica, perché l’estensione delle ostilità e il costo per l’economia mondiale dipende da quello che c’è nella testa di Donald Trump.

A osservare il conflitto in Iran dalla prospettiva dei mercati, si capisce che la principale spiegazione del crollo delle Borse non è l’impatto dei missili e dei droni, ma la totale assenza di visibilità sulle intenzioni degli Stati Uniti.

Il presidente americano e i suoi collaboratori più stretti continuano a cambiare versione sulle cause e gli obiettivi dell’attacco all’Iran: cambio di regime, sostituzione dell’ayatollah Ali Khamenei con qualcuno più collaborativo, sostegno alle proteste e ai manifestanti, attacco chirurgico che non è una guerra, guerra che può durare settimane o mesi, intervento mirato dall’alto, no soltanto fase iniziale di una campagna che può prevedere anche l’invio di truppe di terra.

L’account X della Casa Bianca ha pubblicato una lista di obiettivi che non aiutano a fare chiarezza: “distruggere i missili del regime, annichilire la flotta, assicurarsi che i gruppi terroristici affiliati (all’Iran, ndr) non destabilizzino il mondo, assicurarsi che l’Iran non ottenga MAI una arma nucleare”.

Il cambio di regime non è menzionato, a differenza di quello che Trump ha detto e fatto intendere più volte, dei diritti dei cittadini iraniani non si fa menzione. Significa forse che gli Stati Uniti sono pronti a sostenere una dittatura teocratica anche repressiva purché non minacciosa verso gli Stati Uniti?

Non si sa, l’elaborazione strategica di quest’America non va oltre i post social.

La guerra presa sul serio