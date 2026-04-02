Dopo il fallimento del vertice WTO
Il mancato accordo sui dossier chiave mette in luce i limiti del consenso, mentre coalizioni di Paesi continuano a produrre risultati parziali ma rilevanti
L’accordo sul commercio elettronico non è il risultato dell’azione delle grandi potenze da sole, ma di una leadership coordinata di Paesi come Australia, Giappone e Singapore, con il sostegno di altri attori, tra cui l’Unione europea e la Cina. In un’epoca dominata dalla rivalità tra grandi potenze e dalla paralisi multilaterale, questo è un elemento significativo.
Leonardo Borlini