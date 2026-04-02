L’accordo sul commercio elettronico non è il risultato dell’azione delle grandi potenze da sole, ma di una leadership coordinata di Paesi come Australia, Giappone e Singapore, con il sostegno di altri attori, tra cui l’Unione europea e la Cina. In un’epoca dominata dalla rivalità tra grandi potenze e dalla paralisi multilaterale, questo è un elemento significativo.

Leonardo Borlini