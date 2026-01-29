Di fronte al generale Roberto Vannacci c’è sempre lo stesso dilemma: un personaggio così va preso sul serio oppure no?

È qualcosa di paragonabile a Beppe Grillo nel 2009-2010, cioè un soggetto che viene da un mondo diverso da quello della politica ma si trova in sintonia con lo spirito dei tempi e si prepara a diventare protagonista?

Oppure è un personaggio al limite del folklore e dell’irrilevanza, che prospera in una nicchia reazionaria che cerca conforto nella riproposizione di idee e pregiudizi non ripetibili nei consessi civili?

Insomma, di quanto ci dobbiamo preoccupare per le ambizioni di un politico che ha più o meno lo stesso programma di partiti estremisti come Alternative für Deutschland o pezzi del mondo trumpiano Make America Great Again?

Sono domande che iniziano a diventare attuali, adesso che Vannacci ha registrato come marchio europeo il simbolo di quello che sembra un nuovo partito, Futuro nazionale, mentre sembra fare di tutto per farsi cacciare da quello del quale è diventato incredibilmente vice-segretario, cioè la Lega di Matteo Salvini.

Verso la rottura