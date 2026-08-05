Tutti i leader che possono aiutarci sanno che siamo pronti a ogni formato negoziale serio. Putin non è pronto. Ed è proprio questo il problema. E affinché esista una via diplomatica, non devono esserci ostacoli in nessuna capitale influente del mondo. Quando Mosca non vuole la pace, Washington e Pechino possono costringerla a volerla.

Volodymyr Zelensky

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