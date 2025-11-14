Dall’opinione all’interpretazione
Svanite le illusioni di una disintermediazione che rinunciava alla mediazione giornalistica, avanza una nuova richiesta di capire cosa c’è dietro e oltre le notizie sui nostri smartphone
Nelle nuove forme di informazione giornalistica il rapporto con il proprio pubblico diventa più stretto. Non è più soltanto un pubblico a cui trasmettere informazioni, ma una platea con cui condividere informazioni
Carlo Sorrentino
