Emergono, infatti, fattori comuni che consentono di tracciare una linea che da Caracas giunge sino a Teheran e che appaiono altamente esplicativi dell’attuale fase internazionale: il coinvolgimento degli Stati Uniti nella versione di potenza imperiale che rifugge dalla condivisione con i suoi alleati tradizionali; la rimilitarizzazione delle relazioni internazionali; la volontà di ridefinire gli assetti geopolitici e geoeconomici di regioni del pianeta puntando essenzialmente sull’uso della forza; la rivalità tra player globali per il controllo delle risorse energetiche e di rotte commerciali vitali; la contesa tra le principali potenze (Stati Uniti, Cina e Russia) per la divisione del mondo in sfere di influenza; gli effetti diretti e indiretti delle crisi geopolitiche sui meccanismi sempre più fragili della globalizzazione. La somma di questi elementi ha prodotto un unico risultato certo: il massacro del diritto internazionale.

Fabio Amato, Raffaele Nocera, Paolo Wulzer,