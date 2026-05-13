Crisi americane, crisi globali: il festival
I VIDEO - Segui le dirette del Festival della Politica Internazionale organizzato dall’Università L’Orientale di Napoli - Appunti è Media Partner
Emergono, infatti, fattori comuni che consentono di tracciare una linea che da Caracas giunge sino a Teheran e che appaiono altamente esplicativi dell’attuale fase internazionale: il coinvolgimento degli Stati Uniti nella versione di potenza imperiale che rifugge dalla condivisione con i suoi alleati tradizionali; la rimilitarizzazione delle relazioni internazionali; la volontà di ridefinire gli assetti geopolitici e geoeconomici di regioni del pianeta puntando essenzialmente sull’uso della forza; la rivalità tra player globali per il controllo delle risorse energetiche e di rotte commerciali vitali; la contesa tra le principali potenze (Stati Uniti, Cina e Russia) per la divisione del mondo in sfere di influenza; gli effetti diretti e indiretti delle crisi geopolitiche sui meccanismi sempre più fragili della globalizzazione. La somma di questi elementi ha prodotto un unico risultato certo: il massacro del diritto internazionale.
Fabio Amato, Raffaele Nocera, Paolo Wulzer,
Appunti è Media Partner della seconda edizione del Festival della Politica Internazionale organizzato dal Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università L’Orientale di Napoli, il 13 e il 14 maggio.
Qui il programma completo.
Potete seguire qui la diretta del primo giorno.
E qui quella del secondo.
Partecipo anche io, nel pomeriggio del 13 maggio, con Teresa Coratella di ECFR.
Fateci sapere che ne pensate.
Su Appunti pubblichiamo analisi firmate da alcuni degli speaker. Qui sotto trovate quelle già uscite, altre ne seguiranno