Macron è l’ultimo presidente di una Quinta Repubblica che ha sempre militato per l’«autonomia strategica» dell’Europa, addirittura prima ancora che la Quinta Repubblica esistesse. E la ragione è semplice: da Charles de Gaulle in avanti, i capi di Stato francesi – chi con più convinzione, chi con meno – hanno sempre pensato all’«Europa» come continuazione della Francia con altri mezzi Manlio Graziano

Per impegni pregressi, questa settimana il podcast Appunti di Geopolitica salta, ci vediamo a breve.

Quando Israele e Stati Uniti hanno iniziato a sparare missili contro l’Iran, i Paesi europei si sono limitati a «cauti avvertimenti – quasi sussurrati – e nessuna condanna esplicita dell’offensiva», come riassumeva Le Monde il 28 febbraio scorso.

In una dichiarazione congiunta, Emmanuel Macron, Friedrich Merz e Keir Starmer hanno affermato il loro «impegno per la stabilità regionale e la protezione della vita dei civili», senza altri commenti né il solito – inutile – invito alla «moderazione».

Lasciamo per ora da parte l’esplicito sostegno a Washington del primo ministro canadese Mark Carney. L’attacco, secondo lui, avrebbe avuto lo scopo di impedire all’Iran di dotarsi di armi nucleari e al suo regime «di continuare a minacciare la pace e la sicurezza internazionali».

Ci sarà occasione di tornare a parlare di Carney la prossima volta che si azzarderà a lanciare un articolato invito alle «medie potenze» (o a chiunque altro) a creare un’alternativa agli Stati Uniti.

È evidente che Carney e i principali dirigenti europei non sono affatto guariti dalla sindrome di Stoccolma, cioè dalla condizione di ostaggi consenzienti degli Stati Uniti.

Hanno dimostrato una volta di più di non riuscire nemmeno a immaginare come poter vivere senza i propri carcerieri, e la loro angoscia si fa più acuta man mano che cresce l’inclinazione dei loro carcerieri ad abbandonarli senza protezione sul ciglio della strada.

La sola querula lagnanza emessa dagli europei riguarda il fatto di non essere stati avvertiti preventivamente dagli Stati Uniti.

Non si capisce perché avrebbero dovuto esserlo: infatti, il loro atteggiamento supino dopo gli attacchi al Venezuela di gennaio non poteva che rafforzare agli occhi di Washington la convinzione della loro irrilevanza e, quindi, dell’inutilità di tener conto di loro in qualsiasi iniziativa futura.

Sul Vecchio Continente, tutti coloro a cui basta qualche goccia d’acqua per dichiarare il bicchiere «mezzo pieno» hanno già identificato nel primo ministro spagnolo Pedro Sánchez e persino nel presidente francese Emmanuel Macron i paladini di quel che resta dell’onore europeo.

Ma la posizione di Sánchez ha essenzialmente motivazioni di politica interna; e, d’altronde, sarebbe quantomeno ingenuo pensare che la Spagna possa prendere la testa di un’Europa «strategicamente autonoma».

E Macron?

È lecito supporre che vi siano, anche nel suo caso, pesanti motivazioni di politica interna: ogni postura marziale sulla scena internazionale tende a rafforzare la statura di un presidente – ciò di cui Macron, in effetti, ha disperatamente bisogno.

La guerra non esiste