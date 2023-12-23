Continuo a pensare a questo podcast, Due volte che sono morto di Paolo Nori, perché è il primo che sento nel quale il racconto sonoro diventa letteratura

Buongiorno a tutte e tutti,

in questi giorni Appunti si prende una pausa dal commento dell’attualità, le feste sono il momento necessario per concentrarsi sulla famiglia e il privato.

Qualcosa arriverà comunque, non vi preoccupate, perché so - da ex direttore di giornale - che i momenti nei quali le persone hanno più voglia di leggere sono proprio quelli nei quali i giornalisti hanno più bisogno di ferie.

In questo speciale di Cose lette, viste e sentite - la rubrica di Appunti per abbonate e abbonati, come ringraziamento del loro sostegno - vi presento i migliori podcast del 2023.

Migliori in base a quale criterio? Al mio esclusivo giudizio, ovviamente.

E’ stato un anno di grandi ascolti, per piacere e per lavoro, e dunque fare una selezione non è facile.

Mi sono basato su quelli che mi sono rimasti più impressi, ho ascoltato mille altre cose che hanno lasciato poca traccia e altre che meritavano una citazione, ma lo scopo delle classifiche è selezionare, non elencare.

Nel 2023 ho anche rilanciato il podcast di Appunti e sto studiando ulteriori evoluzioni per il 2024 incluso un impegnativo progetto top secret al quale sto lavorando da molti mesi con un ristretto team di fenomenali colleghi che vedrà la luce nei primi mesi dell’anno. E, credetemi, ve ne accorgerete! Poi c’è un’altra ipotesi sempre molto ambiziosa per il mio 2024 in podcast, ma ne riparleremo presto (forse).

Intanto vi auguro a tutte e tutti di passare un Natale sereno con le vostre famiglie, possibilmente con piatti fumanti di tortellini in brodo e morbide fette di panettone

Auguri e grazie, sempre, per il sostegno

Stefano

PS: Il primo evento digitale con abbonate e abbonati - ieri sera - è stato molto stimolante per me e credo interessante per tutti coloro che hanno partecipato, la comunità di Appunti esiste ed è vitale, piena di persone interessanti e attive.

Grazie perché mi avete dato ancor più motivazione a investire sul progetto! Ragionerò su tutti gli spunti che mi avete dato e nelle prossime settimane cercherò di concretizzarli!

I migliori podcast del 2023