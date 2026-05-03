Appunti - di Stefano Feltri

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Lanfranco Pellesi
8hModificato

É un libro che è invecchiato male ed invecchierà ancora peggio: la guerra in Iran ha dimostrato che non c’é nessun ragionamento dietro le azioni di Trump, è un pazzo e le analisi lucide ed oneste dovrebbero essere in grado di ammetterlo. La partecipazione di Trump ad alcune imprese non ha altro scopo se non quello di fare dei soldi, per lui. Faccio un’altra previsione: non ci sarà un successore di Trump, perché lui non ha mai pensato che a se stesso, nella successione di se stesso. Vedremo come andranno le cose

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Mario D'Adamo
8hModificato

La razionalità delle decisioni dell'amministrazione statunitense e la loro coerenza con gli obiettivi politici del movimento che ha portato al potere Trump non sono gli unici parametri da utilizzare per giudicare la presidenza Trump. E lo si intravede nel finale dell'articolo che sigilla le argomentazioni con l'avverbio "democraticamente", con il quale si pretenderebbe di giustificare e legittimare i mezzi usati per raggiungere "il fine, condiviso dal popolo americano". Il fatto è che non sembra vero che i mezzi usati da Trump siano stati adottati nel rispetto delle regole di uno stato di diritto né che il popolo americano, dopo che settantasette milioni di concittadini lo hanno eletto, continui a condividere i fini della sua politica in corso di realizzazione. L'articolo si preoccupa di dimostrare razionalità e coerenza delle decisioni trumpiane ma non spiega in nessun passaggio che queste decisioni sono state adottate nel rispetto delle prerogative costituzionali delle istituzioni che governano l'ordinamento americano e dei diritti dei cittadini. Se vengono uccisi cittadini americani in sedicenti operazioni di garanzia della sicurezza; se l'invio delle truppe ICE e la federalizzazione degli eserciti statali si fondano su invenzioni di stati di emergenza (come alcuni giudici hanno sentenziato); se gli oppositori alle politiche presidenziali vengono trascinati nei tribunali, che poi li mandano assolti (un giudice ha respinto la denuncia contro il Wall street Journal) o non ne ratificano gli arresti (come per l'ex capo della CIA Comey); se il presidente della Federal Reserve viene denunciato per i lavori eseguiti nella sede della banca e poi la denuncia viene ritirata per consentire la ratifica del nuovo presidente; se il presidente venezuelano viene prelevato dalla sua residenza e un centinaio di persone vengono uccise nel corso dell'operazione, condotta contro ogni regola del diritto internazionale; se il presidente Trump si arroga il diritto di occupare territori appartenenti alla giurisdizione di altri stati; se scatena guerre, senza l'autorizzazione del congresso, o pensa di proseguirle; se i limiti della sua azione, come egli stesso ha proclamato, non risiedono nei pesi e contrappesi dell'ordinamento americano e delle sue regole costituzionali, ma esclusivamente nella sua coscienza (sic!); se movimenti anomali degli operatori di borsa precedono la proclamazione (sempre provvisoria e pronta per esesre smentita) di cessate il fuoco di una guerra in corso; se sono minacciate ritorsioni contro gli alleati NATO, che non hanno prestato collaborazione alle guerre illegali che la sua amministrazione ha scatenato, dimenticando che il trattato ha scopi difensivi e non offensivi; se tutto ciò è vero, le decisioni di Trump si possono continuare ad apprezzare per la loro razionalità e coerenza o non piuttosto si devono valutare come tentativi, al momento pienamente realizzati, di trasformare una democrazia, pur con tutti i difetti e le deviazioni che si sono visti in passato, in una dittatura predatoria? La storia è piena di dittatori che hanno assunto decisioni razionali e coerenti nel perseguimento delle loro politiche, e per carità umana non faccio nomi, che si possono pescare facilmente nella memoria di ognuno di noi.

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