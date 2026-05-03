La legacy di Trump dipende non solo dalle azioni che metterà in atto durante il suo secondo mandato, ma anche da chi gli succederà alla presidenza nel 2028. Per questo è fondamentale che il partito Repubblicano non perda la maggioranza al Congresso alle elezioni del midterm di novembre 2026 e che dopo di lui ci sia un presidente di suo gradimento Lorenzo Bini Smaghi

La prossima settimana, giovedì 7 maggio, abbiamo organizzato presso il campus SDA Bocconi di Roma, la presentazione del nuovo libro di Lorenzo Bini Smaghi per Rizzoli. Ci saranno anche Paolo Gentiloni e Teresa Coratella di ECFR. Per partecipare, dovete registrarvi a questo link. Anticipiamo qui un brano del libro che è particolarmente attuale ora che Donald Trump minaccia nuovi dazi contro l’Unione europea. Vi aspetto! Stefano Feltri

Dal primo giorno alla Casa Bianca il nuovo presidente americano ha messo in atto una serie di azioni che, al di là del metodo, sono spesso sembrate estranee a qualsiasi disegno razionale.

Un esempio è l’imposizione di dazi a tutti i partner commerciali, indipendentemente dalla loro posizione relativa – di surplus o deficit – nell’interscambio con gli Stati Uniti, e su tutti i prodotti, violando così gli accordi internazionali vigenti. I dazi producono effetti negativi sui cittadini americani, poiché vanno ad aumentare i prezzi dei beni importati.

L’effetto sulla bilancia commerciale è incerto. Dipende dalla possibilità di sostituire beni importati dall’estero con produzione interna, che varia a seconda della tipologia di prodotti. Ancor più incerto è l’impatto sull’attività economica e sull’occupazione, che dipende non solo dalla competitività ma anche dalla situazione complessiva del mercato del lavoro americano.

La strategia di politica economica del nuovo presidente può quindi apparire a prima vista contraddittoria, o addirittura autolesionista. Che senso ha, per esempio, tassare le importazioni di banane dai Paesi del Sud America, se non si possono produrre banane negli Stati Uniti? Così facendo si penalizzano solo le famiglie americane, senza veramente avvantaggiare gli agricoltori del Midwest che coltivano soia o mais.

Non è possibile dare una risposta a queste domande se non si fa chiarezza sulle vere priorità strategiche della nuova amministrazione, a cominciare da quelle economiche.

Da vari anni ormai la priorità numero uno di qualsiasi amministrazione, di matrice democratica o repubblicana, è quella di mantenere la supremazia degli Stati Uniti a livello globale ed evitare a tutti i costi di essere superati dalla Cina. Nella visione del nuovo presidente, ciò dipende in primo luogo dal predominio tecnologico, ancor più che militare.

Per raggiungere questo obiettivo gli Stati Uniti devono prima di tutto evitare di dipendere da altri Paesi, in primis dalla Cina, soprattutto per quel che riguarda la produzione di beni essenziali, dall’energia alle automobili, dai prodotti agricoli ai manufatti più sofisticati.

Da qui l’importanza di ridurre il disavanzo commerciale nei confronti del resto del mondo e la necessità di riportare in America la produzione di manufatti ritenuti essenziali. Questa è la priorità numero due di Trump.

La terza priorità è quella di contenere la dinamica crescente del debito pubblico, più che raddoppiato in venticinque anni, soprattutto per effetto delle misure di stimolo messe in atto anche durante il Covid. Un debito fuori controllo mette paura ai mercati finanziari, che chiedono un premio di rischio più elevato, ossia tassi d’interesse più alti, e pone a repentaglio la crescita economica.

La quarta priorità di Trump è legata al principale fattore che ha determinato la sua elezione nel novembre 2024, ossia la difesa del potere d’acquisto degli americani, soprattutto quello delle fasce della popolazione che l’hanno votato, un potere eroso negli anni precedenti dall’inflazione, addebitata all’amministrazione Biden.

Da soli

Oltre a questi obiettivi di natura economica, ci sono quelli più politici, come la lotta all’illegalità e all’immigrazione clandestina, la battaglia contro il cosiddetto «wokismo» e contro chi difende i valori progressisti. Come ricorda la sigla del suo movimento, l’impegno è quello di rendere di nuovo grande l’America, dal punto di vista economico e politico.

Last but not least, per qualsiasi esponente politico la priorità fondamentale resta l’elezione, o la rielezione. Trump non può candidarsi per un terzo mandato, che gli è vietato dalla Costituzione. La sua priorità è dunque la legacy, ossia l’eredità politica e il modo in cui il presidente verrà ricordato nei libri di storia. Questo aspetto è determinante per capire le sue azioni e le decisioni che prende ogni giorno.

Trump vi fa costante riferimento, anche nelle sue apparizioni pubbliche. Basta pensare alla sua insistenza per ottenere il premio Nobel per la pace.

La legacy di Trump dipende non solo dalle azioni che metterà in atto durante il suo secondo mandato, ma anche da chi gli succederà alla presidenza nel 2028. Per questo è fondamentale che il partito Repubblicano non perda la maggioranza al Congresso alle elezioni del midterm di novembre 2026 e che dopo di lui ci sia un presidente di suo gradimento, che prosegua la sua azione.

La storia americana dimostra che un presidente che non ha il favore del Congresso nella parte finale della sua amministrazione diventa un’anatra zoppa, di cui nessuno ha più paura e che viene abbandonato anche dal proprio partito.

Nel caso di Trump, si aggiunge il rischio di una procedura di impeachment, che avrebbe tuttavia poche probabilità di successo, dato che sono necessari i due terzi della Camera dei rappresentanti. Ma l’ipotesi sicuramente lo preoccupa.

Ai primi di gennaio 2026, in occasione del quinto anniversario dell’assalto a Capitol Hill, di fronte ai parlamentari del suo partito, Trump ha ricordato loro che in caso di sconfitta alle elezioni del midterm i democratici lo sottoporranno a un impeachment, come era avvenuto durante il primo mandato.

Trump, come qualsiasi altro presidente, vuole evitare che il suo successore rovesci le decisioni da lui prese, come fece in parte Biden dopo il suo primo mandato. Per questo motivo vuole continuare ad avere influenza sul partito e contribuire a indicare il candidato repubblicano nella sfida del 2028.

Le decisioni prese dall’amministrazione vanno interpretate attraverso questa chiave di lettura prettamente politica, ossia l’obiettivo di vincere le elezioni del midterm e le prossime presidenziali.

L’importanza del midterm si è accentuata con il continuo calo di gradimento nel corso del 2025, culminato con le sconfitte nelle elezioni in vari Stati nel novembre 2025. Ciò ha accresciuto l’impazienza della Casa Bianca nei confronti di misure di sostegno economico, come i bonus in cash alle famiglie e il limite ai tassi d’interesse sulle carte di credito, o le pressioni sulla Federal Reserve affinché riduca al più presto i tassi d’interesse.

La crescente aggressività in politica estera, con l’Iran, il Venezuela e anche l’Europa, è motivata dalla necessità di coagulare il consenso intorno al ruolo di Commander in Chief, una strategia che tradizionalmente ha pagato in termini elettorali.

Tornando ai dazi, questa misura potrebbe sembrare irrazionale dal punto di vista del potere d’acquisto dei cittadini. Non è invece irrazionale se l’obiettivo è quello di aumentare le entrate fiscali per finanziare i tagli delle imposte per le imprese. Non è popolare presso gli elettori presentarla in questo modo, motivo per cui si cerca di convincere i cittadini che non sono loro a pagare i dazi, ma gli stranieri.

L’abilità sta tutta qui: riuscire a imporre dei dazi, giustificandoli con la necessità di ridurre il passivo commerciale, mentre il vero obiettivo è quello di ridurre le tasse alle aziende.

Il risultato di questa strategia si vede dal livello raggiunto dagli indici azionari. Come ha ricordato lo stesso presidente in un articolo sul «Wall Street Journal» all’inizio del 2026, da quando è stato eletto la borsa americana ha registrato 52 record di seguito. Una buona performance, anche se inferiore a quella dei quattro presidenti che l’hanno preceduto.

Un altro esempio di iniziative che possono sembrare incomprensibili senza un quadro interpretativo più ampio è l’interventismo crescente dell’amministrazione nel mondo degli affari.

Tradizionalmente, il partito Repubblicano è a favore del laisser-faire, fautore di una deregolamentazione dei mercati per consentire alle imprese più efficienti di prevalere. L’amministrazione Trump è invece intervenuta spesso con misure distorsive nel sistema, contrariamente ai principi liberali. Il limite ai tassi d’interesse sulle carte di credito è emblematico: mira a raccogliere consensi presso le famiglie più povere.

La partecipazione diretta da parte dell’entourage del presidente in alcune imprese, soprattutto ma non solo in attività legate alle criptovalute, sembra connessa alla volontà di precostituire risorse finanziarie da usare nella campagna elettorale del 2028 e per difendersi da eventuali risvolti negativi.

In sintesi, non è possibile comprendere la strategia e le mosse politiche del presidente solo in base ai libri di testo o a una analisi puntuale dei pro e contro di ciascuna misura.

La motivazione è nella maggior parte dei casi puramente politica, mirata alla ricerca del consenso in vista dei prossimi appuntamenti elettorali. Un consenso che si conquista con azioni concrete e fatti, ma anche con una attenta comunicazione che mira ai punti sensibili dell’opinione pubblica americana.

Come in Cina

In fin dei conti, non si tratta di una chiave di lettura molto diversa da quella usata per capire altri esponenti politici. Da questo punto di vista, le priorità di Trump non sono molto diverse da quelle del presidente cinese Xi Jinping.

Anche per il leader cinese la competizione tecnologica con gli Stati Uniti è in cima alle priorità.

L’obiettivo è quello di rendere la Cina autonoma dagli Stati Uniti e raggiungere il primato globale. Questo spiega gli enormi investimenti effettuati, soprattutto dalle grandi aziende di Stato, nel campo del trattamento dei dati, dell’intelligenza artificiale, della robotica.

Il caso più emblematico è la determinazione a costruire il proprio aeroplano, per non dipendere più dal duopolio Boeing-Airbus. Spiega anche la corsa per accaparrarsi le terre rare, che sono essenziali per la produzione di beni strategici, non solo in Cina ma anche nel resto del mondo.

Anche in Cina è aumentata la preoccupazione riguardo al debito pubblico, cresciuto fortemente negli anni recenti. Ciò ha condizionato le decisioni di politica economica, soprattutto nel periodo del Covid, anche se in direzione diversa rispetto agli Stati Uniti.

Infine, come per tutti i leader, la legacy è una preoccupazione costante del leader cinese. Dopo Mao, che ha traghettato il Paese nel dopoguerra, e Deng Xiaoping, che ha avviato la fase delle grandi riforme, con effetti straordinari sul reddito medio cinese, anche Xi ha grandi ambizioni per il proprio Paese, a cominciare dalla riunificazione.

La somiglianza tra gli obiettivi delle due principali potenze, che le spinge in una corsa a due per il predominio globale, è in forte contrasto con le scelte europee.

Nel continente le priorità sono ben diverse. È interessante leggere l’articolo 3 del Trattato dell’Unione, secondo il quale: «L’Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente».

Non c’è un fine prioritario, onnicomprensivo, al quale subordinare tutti gli altri nella ricerca di un dominio globale, come è il caso degli Stati Uniti o della Cina. Ci sono molti obiettivi, in parte contraddittori tra di loro, come la crescita, che deve essere equilibrata ma al contempo assicurare la stabilità dei prezzi.

L’economia deve essere competitiva ma anche sostenibile e tutelare l’ambiente. Si deve raggiungere la piena occupazione ma anche il progresso sociale.

Il compito di individuare una coerenza tra i vari obiettivi non è attribuito alla politica, esercitata a livello europeo, ma alla regolamentazione del mercato, che deve essere aperto a tutti. Non importa se gli attori di questo mercato sono europei, americani o di altri Paesi, fin quando sottostanno alle stesse regole e contribuiscono a rendere tale mercato concorrenziale. È la concorrenza all’interno del mercato stesso che determina l’allocazione efficiente delle risorse.

Questa impostazione spiega l’atteggiamento europeo nei confronti del commercio internazionale, che idealmente deve essere senza barriere per consentire ai vari Paesi di sfruttare al meglio i propri vantaggi comparati.

Dato che il mercato europeo è il più importante a livello globale, il resto del mondo non può che tenerne conto e accettarne le regole. L’Europa esercita il suo potere attraverso le regole, ovvero il rule-making.

Questo approccio è stato teorizzato come «il modello Wimbledon», il torneo di tennis più importante al mondo, che dà prestigio e porta investimenti, più di quanto non possano fare singoli giocatori. Ogni anno il montepremi e gli sponsor aumentano, anche se nell’ultimo mezzo secolo un solo inglese ha vinto. Il successo nasce dall’organizzazione, dal rispetto delle regole che danno pari opportunità a tutti.

Questo approccio può essere applicato all’economia, per cui ciò che conta sono le regole, nel cui ambito agiscono gli operatori di tutto il mondo. Se le regole venissero manipolate per favorire una azienda o l’altra, in funzione della loro nazionalità, le altre se ne andrebbero, il mercato si impoverirebbe con conseguenze negative per l’intera economia.

Questo è stato il quadro teorico in cui il mercato interno europeo, il più grande al mondo, si è sviluppato nel secolo scorso. La sua dimensione ha dato all’Unione un potere rilevante nella determinazione delle regole, che sono diventate standard globali.

Questo modello è fonte di tensioni con i non europei, a cominciare dagli Stati Uniti. L’amministrazione Trump ha fatto della lotta alla burocrazia europea un suo cavallo di battaglia. A cominciare dalle regole ambientali che l’Europa pone a chi vuole esportare nel continente, ma che di fatto vengono applicate anche fuori dai confini dei Paesi membri.

In un articolo sul Wall Street Journal di fine dicembre 2025, Carla Keene, presidente della tribù indiana di Cow Creek nell’Oregon, accusa l’Unione europea «di oltrepassare i propri limiti, usando la sua influenza globale per esercitare controllo su territori stranieri e per proiettare i propri valori sul resto del mondo». L’Ue sarebbe colpevole di chiedere agli importatori di alcuni prodotti – come il legno e i mobili – di dimostrare che non provengono da terreni recentemente deforestati. L’obbligo di trasmettere dati di geolocalizzazione per ogni unità di raccolta viene considerata dalla tribù come una violazione della loro sovranità.

Questo è un esempio di come la narrazione statunitense riesce a colpevolizzare l’Unione Europea per l’uso extraterritoriale delle proprie norme, che danneggia i cittadini americani. Questo concetto viene ripreso nel documento strategico sulla sicurezza nazionale, pubblicato dalla Casa Bianca nel novembre 2025 – dimenticandosi che l’extraterritorialità delle leggi è una consuetudine dei tribunali statunitensi. Basta, per esempio, utilizzare il dollaro in una transazione anche fuori degli Stati Uniti, per essere sottoposti alla legge americana.

Il sistema di rule-making europeo è diventato un problema per i cittadini e per le imprese americane che vogliono espandersi. Questo è il motivo per cui la nuova amministrazione si è arrogata il compito di «aprire i mercati europei ai beni e ai servizi statunitensi e garantire un trattamento equo ai lavoratori e alle imprese degli Stati Uniti».

In sintesi, non è poi così difficile capire cosa voglia veramente Trump, e di conseguenza come agisce. È un errore riportare tutto ad aspetti caratteriali o a deviazioni psicologiche. Trump agisce come qualsiasi esponente politico, in base a incentivi ben definiti che riguardano la conquista e il controllo del potere.

Trump ha vinto le elezioni con la promessa di rendere di nuovo l’America grande. Per mantenere la promessa, deve affrontare gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento dell’obiettivo, primo tra tutti l’emergenza della Cina come potenza globale. Si tratta di un obiettivo strategico fondamentale, da cui dipende la sicurezza nazionale.

Per questo motivo deve usare, e deve essere messo in condizione di usare, tutti gli strumenti che la Costituzione gli mette a disposizione, anche se ciò comporta cambiamenti drastici nei rapporti internazionali, incluso con gli alleati tradizionali, e nella politica interna. Il fine, condiviso dal popolo americano, giustifica e legittima democraticamente i mezzi usati per raggiungerlo.

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