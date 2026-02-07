Con investimenti ridotti al minimo e azionisti in ritirata, è la stessa sostenibilità industriale di Stellantis a essere oggi messa in discussione Francesco Zirpoli

Francesco Zirpoli è un economista della Cà Foscari di Venezia, per Laterza ha appena pubblicato Auto-distruzione. Crisi e trasformazione dell’industria dell’automobile, l’analisi più completa su quello che sta succedendo al settore cruciale per la crescita economica. Quello che è successo in Borsa venerdì conferma le sue analisi sui problemi di Stellantis, cui è dedicata gran parte del libro, e gli abbiamo chiesto un commento.

Stellantis ha perso in un giorno oltre il 25 per cento del proprio valore in Borsa per ragioni riconducibili in larga misura a scelte specifiche del management e degli azionisti.

Il mercato non sta scontando solo decisioni passate, ma soprattutto una perdita di fiducia nella capacità del gruppo di essere traghettato verso il futuro.

Ogni cambio di vertice comporta fisiologicamente un “reset”.

A partire dal 2025, il nuovo top management guidato da Antonio Filosa ha avviato una revisione di alcune scelte industriali compiute dal management che aveva guidato Stellantis sin dalla sua nascita nel 2021.

Il primo fronte su cui si è intervenuti è stato quello dell’elettrificazione della gamma: circa tre quarti degli investimenti programmati sono stati tagliati e si è rilanciato lo sviluppo dei motori endotermici, anche nelle versioni ibride.

Questa scelta va letta nel contesto di un mutato clima politico negli Stati Uniti, dove l’amministrazione Trump ha segnato una netta inversione di rotta rispetto all’Inflation Reduction Act dell’amministrazione Biden, fortemente orientato alla decarbonizzazione.

Un tentativo analogo è in corso anche in Europa, dove in queste settimane è tornata in discussione la normativa sul phase-out del motore endotermico.

Un secondo fronte critico riguarda lo sviluppo delle piattaforme software e l’investimento in ACC, il produttore europeo di batterie partecipato da Stellantis insieme a Mercedes e Saft (TotalEnergies).

Software X è stata creata da Stellantis come unità organizzativa dedicata allo sviluppo software e alle competenze digitali.

Negli ultimi anni ha incontrato difficoltà rilevanti e molte delle ambizioni iniziali sono state ridimensionate o riorientate verso partnership esterne.

Allo stesso modo, ACC non è mai riuscita a decollare, rivelandosi strutturalmente troppo debole rispetto ai grandi player cinesi.

Non a caso, Stellantis ha poi investito oltre 4 miliardi di euro in Spagna con CATL, leader mondiale cinese del settore.

Se il “reset” è comprensibile in una fase di cambio del management, la svalutazione di asset per 22 miliardi di dollari è oggettivamente enorme, così come lo è il crollo in Borsa. Le ragioni della reazione del mercato possono essere ricondotte a tre fattori, in ordine crescente di importanza.

La spiegazione meno rilevante è l’azzeramento dei dividendi: una decisione in larga parte già attesa, dato che erano circolate previsioni di forti svalutazioni destinate a generare perdite.

La sorpresa

Il punto centrale è invece proprio l’entità di tali svalutazioni.

Gli analisti si aspettavano circa 9 miliardi di dollari; il dato effettivo di 22 miliardi è stato un fulmine a ciel sereno e ha probabilmente incrinato in modo profondo la fiducia del mercato.

Infine, l’emissione di obbligazioni ibride perpetue subordinate non convertibili fino a 5 miliardi di euro trasmette due segnali molto chiari: da un lato, gli azionisti non intendono procedere con aumenti di capitale; dall’altro, per reperire risorse sono disposti a gravare l’azienda per molti anni con costi di indebitamento elevatissimi.

Il mercato, che per definizione anticipa il futuro, ha letto questa scelta come un segnale di disimpegno degli azionisti.

L’industria automobilistica è un’industria a ciclo lungo: senza investimenti non si compete.

Con queste decisioni, Stellantis mostra che gli investimenti non sono una priorità.

Eppure, il costo dei mancati investimenti era evidente già da tempo, ben prima che nel 2023 l’Unione europea fissasse il phase-out del motore endotermico.

Tra il 2019 e il 2025 Stellantis ha perso il 44 per cento delle vendite e sette punti di quota di mercato in Europa. Oggi il gruppo – nato nel 2021 dalla fusione tra FCA e PSA – vende in Europa meno della sola PSA prima della fusione.

Nello stesso periodo, il mercato europeo complessivo ha perso circa 2,5 milioni di veicoli, ma Stellantis da sola ne ha persi 1,6 milioni.

Al contrario, Toyota, che aveva investito con continuità su powertrain ibridi e tecnologie mature, ha aumentato le vendite in Europa del 16 per cento, raggiungendo il milione di unità, mentre Volkswagen ha limitato la perdita al 7 per cento.

La crisi di Stellantis, come riconosce lo stesso comunicato ufficiale dell’azienda, deriva da scelte manageriali passate ed errori di esecuzione.

Tuttavia, il crollo in Borsa segnala qualcosa di più profondo: con investimenti ridotti al minimo e azionisti in ritirata, è la stessa sostenibilità industriale di Stellantis a essere oggi messa in discussione.

