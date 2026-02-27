Se a livello individuale rinunciare a nuovi strumenti che aumentano la produttività rischia di essere un suicidio professionale, un nuovo populismo anti-chatbot potrebbe creare aree dell’economia, sia dal lato della domanda che dell’offerta, per un capitalismo non automatizzato e ancora umano, un po’ come la diffusione dell’agricoltura intensiva e sostenuta dai pesticidi ha creato la domanda per prodotti biologici

Ci ho messo qualche giorno a trovare il tempo per leggere il Citrini Report di cui tanto si parla nella bolla nella quale passo una parte del mio tempo, cioè dove si discute di intelligenza artificiale e mercati finanziari.

Già riassumere la faccenda richiede uno slittamento rispetto alle coordinate del dibattito pubblico a cui siamo abituati in Italia: nei giorni scorsi Wall Street è stata scossa da un lungo post pubblico su Substack della società di analisi e consulenza Citrini Research intitolato The 2028 Global Intelligence Crisis.

La diffusione del contenuto ci dice qualcosa su come stanno cambiando le forme di comunicazione che influenzano davvero il mondo, a cominciare dalla finanza: un articolo su Substack, cioè su una piattaforma di newsletter, sposta la percezione più di qualunque editoriale del Financial Times o del Wall Street Journal.

E l’efficacia della forma narrativa scelta da Citrini, il racconto di quello che è successo tra 2025 e 2028 come se fosse una ricostruzione a posteriori e non la descrizione di uno scenario ipotetico, dimostra che i mercati sono molto meno razionali di come pretendono di essere.