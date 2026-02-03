Cosa c’era dietro il sequestro di Trentini
Ormai è tutto abbastanza chiaro: l’ex ministro Saab ha cercato di ricattare l’Italia per salvarsi da un processo a Roma. Il governo Meloni ha fatto ben poco
Dopo una prima fase dell’arresto di Alberto Trentini, l’Italia si è rifiutata categoricamente di aprire un canale intergovernativo. Una scelta presa pur sapendo che la sola diplomazia dell’intelligence non sarebbe bastata. In questo vuoto si è inserito Alex Saab, che ha chiesto apertamente l’archiviazione della propria vicenda giudiziaria pendente a Roma in cambio del rilascio del cooperante
Estefano Tamburrini
Nella lunga intervista da Fabio Fazio, a Che tempo che fa, Alberto Trentini ha detto molte cose, ha spiegato le condizioni della sua detenzione in Venezuela per 423 giorni, le privazioni, il tentativo dei carcerieri di fargli dire qualcosa di compromettente mentre era sottoposto alla macchina della verità.
Si è notata un’assenza: non ha mai citato il governo italiano. Ha ringraziato molti che, come ha scoperto una volta fuori dal carcere di Caracas, si sono spesi per lui. Ma non ha menzionato la premier Giorgia Meloni, i diplomatici, o i servizi segreti.
E la politica non ha reagito a questa omissione, mentre dopo un’intervista analoga a Cecilia Sala, liberata in seguito a un attivismo diretto della premier Meloni, molti avevano contestato alla giornalista di non aver manifestato sufficiente gratitudine.
La vicenda della liberazione di Trentini è al contempo opaca e chiarissima. Opaca perché nessuno, dalla politica, ha mai spiegato cos’è successo, perché è una storia complicata da maneggiare in una fase in cui i rapporti tra politica e magistratura sono complessi. Ma è anche una storia molto chiara. O meglio, che si è chiarita subito dopo il rilascio di Trentini.
Bisogna guardare le date.