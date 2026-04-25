Cosa c’è dietro l’ultimo scandalo servizi
La vicenda delle operazioni illecite dell’ex agente segreto Del Deo dovrebbe costringere tutti i protagonisti della faida intorno all’intelligence a rendere conto delle loro scelte
Sembra di capire che molti sapessero tanto, forse troppo, ma che ci fosse una qualche forma di rassegnazione al fatto che in Italia la lotta politica funziona così: a colpi di dossier, di ricatti, di milioni di euro pubblici che è normale che spariscano ogni tanto nelle tasche di qualcuno
Ormai ci sono così tanti scandali intorno ai servizi segreti che è facile perdersi. Ma in realtà ogni vicenda che emerge, da inchieste giornalistiche o giudiziarie, contribuisce a chiarire un quadro sempre più nitido e comprensibile: in Italia hanno operato, per anni e forse operano ancora, soggetti che svolgono le stesse attività dell’intelligence ufficiale ma lo fanno in proprio, per vendere le informazioni raccolte in modo abusivo o per usarle a scopo di costruzione di potere e influenza.
Non si tratta però di servizi paralleli, ma di una sorta di propaggine esterna all’intelligence ufficiale che spesso vede protagonisti gli stessi soggetti, talvolta come attori delle operazioni illecite e talvolta come bersagli.