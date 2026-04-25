Sembra di capire che molti sapessero tanto, forse troppo, ma che ci fosse una qualche forma di rassegnazione al fatto che in Italia la lotta politica funziona così: a colpi di dossier, di ricatti, di milioni di euro pubblici che è normale che spariscano ogni tanto nelle tasche di qualcuno

Ormai ci sono così tanti scandali intorno ai servizi segreti che è facile perdersi. Ma in realtà ogni vicenda che emerge, da inchieste giornalistiche o giudiziarie, contribuisce a chiarire un quadro sempre più nitido e comprensibile: in Italia hanno operato, per anni e forse operano ancora, soggetti che svolgono le stesse attività dell’intelligence ufficiale ma lo fanno in proprio, per vendere le informazioni raccolte in modo abusivo o per usarle a scopo di costruzione di potere e influenza.

Non si tratta però di servizi paralleli, ma di una sorta di propaggine esterna all’intelligence ufficiale che spesso vede protagonisti gli stessi soggetti, talvolta come attori delle operazioni illecite e talvolta come bersagli.