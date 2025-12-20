Cosa c’è dietro l’accordo Disney-OpenAI
Per la prima volta un grande gruppo della creatività passa dalla logica della difesa della proprietà intellettuale a quella della sua gestione nel nuovo mondo
Si tratta di un salto qualitativo che amplia il perimetro del rischio legale e reputazionale per Disney ma soprattutto è un accordo che segna un punto di svolta nella gestione dei diritti di proprietà intellettuale. Stiamo assistendo al passaggio da una logica di difesa dei diritti a una logica di governance della nuova tecnologia
Laura Turini
Sergio Ma…