Cosa c’è dietro la propaganda di Ben-Gvir
L’estrema destra di Israele apre la campagna elettorale maltrattando gli attivisti della Flotilla. Che hanno esposto la vera natura illiberale del regime israeliano
Itamar Ben-Gvir, con la pubblicazione di quelle immagini, non parla al mondo, ma al suo elettorato: parla alla pancia dell’estrema destra israeliana. Ieri è stato votato lo scioglimento della Knesset: Israele è in campagna elettorale
Elena Testi
La Global Sumud Flotilla ha raggiunto il suo obiettivo dichiarato e più importante, cioè scuotere il mondo dall’apatia, dalla rassegnazione per quello che sta succedendo a Gaza.
Gli attivisti sulle barche ci sono riusciti nel modo tipico di ogni disobbedienza civile, cioè rendendo visibile la natura del potere al quale si opponevano.