Itamar Ben-Gvir, con la pubblicazione di quelle immagini, non parla al mondo, ma al suo elettorato: parla alla pancia dell’estrema destra israeliana. Ieri è stato votato lo scioglimento della Knesset: Israele è in campagna elettorale Elena Testi

La Global Sumud Flotilla ha raggiunto il suo obiettivo dichiarato e più importante, cioè scuotere il mondo dall’apatia, dalla rassegnazione per quello che sta succedendo a Gaza.

Gli attivisti sulle barche ci sono riusciti nel modo tipico di ogni disobbedienza civile, cioè rendendo visibile la natura del potere al quale si opponevano.