Cosa c'è davvero dietro l'accordo tra OpenAI e il Corriere della Sera?
I giornalisti si preoccupano, il direttore rassicura. Strumento tecnico e neutrale o evoluzione del giornalismo in una direzione algoritmica per vincere la guerra dei numeri? Qualche indizio c'è
Un giornalismo “data driven, cucito sulle esigenze dei lettori” non è esattamente quello che ci auspichiamo
Laura Turini
In un articolo apparso sul Corriere della Sera viene presentata, con toni entusiastici, l’introduzione di un nuovo strumento, adottato da RCS MediaGroup, che dovrebbe migliorare l’interazione quotidiana dell’utente con il giornale onlin…