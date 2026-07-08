Dato il rigore intellettuale di Appunti di Geopolitica, l’esperimento è quello di fornire un diario di bordo del viaggio geopolitico: un percorso che accompagni me e voi verso una comprensione gradualmente più profonda dell’attualità geopolitica, dalle questioni aperte iniziali alla più compiuta sintesi di scenario, passando per analisi e interviste intermedie Greta Cristini Abbonati o regala un abbonamento

Come vi avevo promesso, Appunti continua a sperimentare e crescere. Dopo aver dedicato grande spazio all’analisi geopolitica con Manlio Graziano in questi mesi, durante l’estate Appunti di Geopolitica si arricchisce del contributo di Greta Cristini che sperimenta un altro approccio alla geopolitica: l’analisi sul campo.

Greta è una delle voci più affermate nel commento all’attualità internazionale, l’avrete vista spesso in televisione, e l’originalità del suo approccio sta nell’incrociare le competenze di analisi con il lavoro sul campo, come spiega in modo approfondito in questo primo pezzo “metodologico”.

Ogni puntata della serie In Libano con Greta Cristini avrà un video per tutti e un lungo pezzo di analisi per abbonate e abbonati.

Questo è un doppio esperimento: perché Appunti non ha mai investito sul reportage e perché con Greta stiamo provando a sviluppare per questo genere di pezzi un modello alternativo a quello dei giornali tradizionali (ormai soppiantati dalle newsletter, come ho spiegato qui).

Se volete seguire il lavoro di Greta e sostenere la crescita di Appunti, considerate un abbonamento. Non ve ne pentirete.

Stefano Feltri

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Come scegliere il giubbotto antiproiettile

di Greta Cristini

La prima questione da risolvere quando si entra da reporter freelance in una zona di guerra è il giubbotto antiproiettile.

Ammetto che non fu il mio primo pensiero nei primi giorni di marzo del 2022, quando entrai per la prima volta in Ucraina e raggiunsi Odessa, allora circondata dalle navi russe e in attesa di uno sbarco anfibio, mentre gli ucraini minavano le spiagge.