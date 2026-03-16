La sfida dell’era agentiva non è tecnologica, ma antropologica: riguarda la nostra capacità di restare pensanti in un mondo che ci offre, ogni giorno, una ragione in più per non farlo Vincenzo Cosenza

Il 30 gennaio 2026 le azioni di alcune delle più grandi aziende di software al mondo sono crollate. ServiceNow ha perso il 23 per cento, Salesforce il 22 per cento, Intuit il 33 per cento. E questo nonostante non fosse successo nulla di drammatico nei loro bilanci.

Il giorno prima, Anthropic aveva lanciato Claude Cowork e Wall Street aveva percepito, prima di molti osservatori, che l’intelligenza artificiale stava cambiando pelle.

Non più un assistente che risponde alle domande, ma un agente che esegue compiti. Non più un interlocutore passivo, ma un lavoratore attivo che prende decisioni con un certo livello di autonomia.

Siamo entrati nella fase due dell’intelligenza artificiale generativa, e questa volta il cambiamento potrebbe avere un impatto più rilevante.

Eppure, al di fuori di Wall Street e dei circoli tech, pochi sembrano aver colto la portata del cambiamento.

Le fasi della GenAI

La prima fase, inaugurata dal lancio di ChatGPT il 30 novembre 2022, è stata quella dei chatbot. Modelli linguistici di grandi dimensioni capaci di rispondere alle nostre domande e di conversare con noi in linguaggio naturale.

Una rivoluzione percepita soprattutto come linguistica: per la prima volta, potevamo dialogare con una macchina senza bisogno di interfacce complesse. Abbiamo scoperto che potevano riassumere, tradurre, scrivere email, spiegare concetti, generare idee. Ma per quanto impressionanti, queste “intelligenze aliene” sapevano parlare, non sapevano fare.

Gradualmente, gli sviluppatori hanno dato a questi “cervelli digitali” anche delle “mani”: la capacità di andare oltre le conoscenze acquisite in fase di addestramento e di usare strumenti per eseguire compiti specifici.

La funzione “Deep Research”, introdotta da Google con Gemini e poi adottata anche da ChatGPT e altri, ne è un esempio. Si tratta di un vero agente di ricerca, un modello linguistico a cui è stata data la capacità di usare un browser remoto per pianificare ricerche, eseguirle e analizzarne i risultati, anche negli stadi intermedi della navigazione.

Ma questo è stato solo l’antipasto. La vera accelerazione verso l’era agentiva è arrivata con il protocollo MCP (Model Context Protocol), progettato da Anthropic e reso disponibile come standard aperto.

MCP è quello che l’USB-C è stato per i dispositivi elettronici: un connettore, una lingua comune che permette a qualsiasi modello di IA di collegarsi a qualsiasi strumento esterno (database, software, servizi web) senza bisogno di integrazioni su misura per ciascuno.

Nel dicembre 2025, l’azienda di Dario Amodei lo ha donato alla Linux Foundation, trasformandolo in uno standard governato da un ente neutrale. L’adozione è stata rapidissima: tutti i principali attori, OpenAI, Google, Microsoft, Amazon, lo hanno integrato nei loro sistemi.

Accanto a MCP, inoltre, sta emergendo un secondo strato: A2A (Agent-to-Agent), ideato da Google e anch’esso confluito nella stessa fondazione. Se MCP fa parlare un agente con gli strumenti, A2A fa parlare gli agenti tra di loro. Due protocolli complementari che stanno costruendo, sotto i nostri occhi, l’infrastruttura dell’economia agentiva.

L’agente arriva sulla scrivania

Gli agenti sono già una realtà consolidata nel mondo degli sviluppatori e nelle grandi imprese. Ma la rivoluzione faticava ad arrivare ai consumatori e ai lavoratori della conoscenza. A dare una scossa in questa direzione è stata, ancora una volta, Anthropic con il lancio di Claude Cowork.

Si tratta di un ambiente di lavoro che trasforma il chatbot Claude in un agente operativo. Gli descrivi un obiettivo e lui prova a raggiungerlo, dopo aver pianificato i passi da compiere.

Può leggere e creare file sul tuo computer, navigare il web con un browser, coordinare sotto-agenti che lavorano in parallelo su compiti diversi. Mentre lui lavora, anche per lungo tempo, puoi controllare i progressi, intervenire per correggere la rotta, oppure dedicarti ad altro.

È lontano dalla perfezione, ma ci mostra una strada: quella di un’IA a cui non si chiede più una risposta, ma un risultato.

Da poco anche Microsoft ha annunciato Copilot Cowork, adottando la stessa architettura agentiva dentro la sua suite di produttività. L’agente sta entrando negli strumenti che milioni di persone usano ogni giorno ed è probabile che anche gli altri giganti dell’IA rilascino strumenti simili.

Da prompter a orchestratore cognitivo

Ma se il chatbot si trasforma in agente, anche noi dovremo evolvere in una figura che potremmo definire “orchestratore cognitivo”.

Se finora bastava saper scrivere un buon prompt, d’ora in poi, per acquisire un vantaggio competitivo, bisognerà saper pianificare processi, scomporre obiettivi complessi, valutare risultati intermedi, riformulare direttive in corsa.

Ma anche saper “apparecchiare” un contesto strutturato, con documenti, dati, vincoli e criteri di valutazione, che permettano all’agente di produrre risultati coerenti e prevedibili.

Questo nuovo scenario di agenti capaci di portare a termine intere attività al posto nostro è carico di prospettive, a patto di non abdicare al lavoro dell’IA e cadere nella trappola della delega cognitiva. Un rischio che c’è sempre stato, anche nella fase uno, ma che ora potrebbe avere conseguenze più serie.

Con un chatbot possiamo anche permetterci di essere pigri nelle richieste, al limite otterremo un risultato mediocre. Con un agente che può fare decine di azioni, dovremo imparare a dare direttive più chiare, a non delegare in bianco.

I professionisti che avranno più valore saranno quelli che sapranno combinare la dimestichezza nell’uso dell’IA con competenze di tipo manageriale da applicare, non a team di persone, ma a squadre di agenti.

Il nostro vantaggio competitivo non si misurerà più sulla velocità di esecuzione, ma sulla chiarezza della delega e sulla capacità di visione. Le IA saranno le mani e la logica operativa.

Noi dovremo essere la mente strategica, ma a patto di continuare a esercitarla. Perché la sfida dell’era agentiva non è tecnologica, ma antropologica: riguarda la nostra capacità di restare pensanti in un mondo che ci offre, ogni giorno, una ragione in più per non farlo.

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