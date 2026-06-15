Un lavoratore autonomo forfettario con reddito oltre i 50 mila euro — e può ben esserci, visto che la soglia è di 85 mila euro di ricavi — paga il 15 per cento. A parità di reddito, un lavoratore dipendente paga il 45 per cento, tenendo conto anche delle addizionali. Il triplo. Siamo quasi al ridicolo. Giuseppe Pisauro

Sulle questioni fiscali la segretaria del PD Elly Schlein non poteva partire peggio, in questa fase di pre-campagna elettorale permanente. In una intervista al programma Accordi e disaccordi, sul canale Nove, prima ha evocato una imposta patrimoniale sui più ricchi. Poi ha passato giorni a smussare, smentire, fino a sostenere che la patrimoniale non è tra i punti condivisi con gli alleati del campo progressista.

Quindi a sinistra si discute per giorni di un’imposta che non si sa quale sia, quanto gettito debba portare e che obiettivo abbia, ma all’elettorato arriva il messaggio che con la sinistra al governo ci saranno più tasse.

La destra non parla d’altro al governo non pare vero di poter accusare l’opposizione di voler mettere nuove tasse. Giuseppe Conte, leader del Movimento Cinque Stelle, cerca di togliere consensi al PD nella competizione interna al campo largo: lui la patrimoniale non la vuole.

Un disastro di comunicazione, anche perché oscura un dato già consolidato, cioè che con il governo Meloni la pressione fiscale è cresciuta al 43,1 per cento del Pil, rispetto al 41,7 dell’inizio della legislatura. Dunque siamo vicini al picco del 2013, quando è stata al 43,4 per cento.