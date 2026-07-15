Come l’Europa può scongiurare un attacco russo
La deterrenza nucleare non impedisce una guerra di vasta scala. Vladimir Putin ha imparato la lezione, ora deve farlo anche l’Europa
Le potenze occidentali hanno fatto bene a dimostrare che la Russia sbagliava quando riteneva di poter aggredire un Paese vicino e, contemporaneamente, rendere inviolabile il proprio territorio per il solo fatto di essere una potenza nucleare. Ma Vladimir Putin vuole ora dimostrare che i partner occidentali dell’Ucraina sbagliano nel ritenersi al sicuro dietro la protezione della Nato
Jean-Marie Guéhenno
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