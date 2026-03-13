In questo scenario, oltre a escogitare strategie commerciali, diventa essenziale investire nell’AEO, Answer Engine Optimisation, ovvero capire come i contenuti vengono letti dall’AI e citati nelle risposte per strutturarli in modo che mantengano visibilità e attribuzione all’interno delle risposte automatiche Laura Turini

Dopo che i social hanno spinto i lettori, e insieme a loro la pubblicità, lontano dai siti e dalle edicole, indirizzandoli verso piattaforme che guadagnavano veicolando contenuti altrui, adesso il mondo editoriale si trova di fronte a un nuovo tipo di disintermediazione destinata a rivoluzionare il mercato.

Protagonista non è più soltanto la piattaforma, ma l’intelligenza artificiale, che legge, riassume e risponde ai lettori, trasformando i motori di ricerca in answer engines e riducendo ulteriormente la necessità di cliccare su una fonte originale.

Abbiamo già scritto dei rischi dell’AI Overview e il pericolo è confermato dal recente rapporto del Reuters Institute, Journalism and Technology Trends and Predictions 2026.

Gli editori dovranno prendere atto che l’informazione si sta spostando verso interfacce conversazionali e sistemi che rispondono direttamente all’utente, spesso senza trasferire traffico significativo alle fonti.

Il rapporto indica una diminuzione attesa di circa il 43 per cento del traffico dai motori di ricerca nei prossimi tre anni, mentre il traffico da Google Search sui siti di notizie ha già mostrato un calo di circa il 33 per cento a livello globale tra novembre 2024 e novembre 2025, con percentuali ancora più alte negli Stati Uniti dove si arriva quasi al 38 per cento.

In questo scenario, oltre a escogitare strategie commerciali, diventa essenziale investire nell’AEO, Answer Engine Optimisation, ovvero capire come i contenuti vengono letti dall’AI e citati nelle risposte per strutturarli in modo che mantengano visibilità e attribuzione all’interno delle risposte automatiche.

Il documento fotografa un settore sotto pressione, in cui non c’è solo l’intelligenza artificiale a cambiare il paradigma, ma anche il fenomeno dei creator con un’informazione sempre più incentrata sulla personalità dell’autore piuttosto che sull’autorevolezza del giornale.

Questo aspetto è particolarmente critico per gli editori che potrebbero trovarsi a legare il proprio destino alla figura di singoli giornalisti, con il rischio di perdere personalità di spicco il cui valore sul mercato aumenterebbe. Senza considerare che giornalisti di spicco o opinionisti possono decidere di fare da soli utilizzando diversi mezzi e canali social.

Il rapporto Reuters indica, inoltre, con chiarezza, che,nel momento in cui chatbot e assistenti possono generare notizie generiche e in cui l’AI Overview risponde alle curiosità dei lettori, gli editori, piuttosto che combattere con l’AI in una battaglia che rischia di essere persa in partenza, devono investire le loro risorse verso ciò che l’AI fatica a imitare davvero e nuovamente può tornare protagonista la figura del singolo giornalista.

Ciò che vale è l’inchiesta originale, il lavoro sul campo, l’analisi, la capacità di spiegare e inserire gli eventi in un contesto, le storie, a cui si aggiunge la capacità di stabilire una relazione diretta con i lettori.

Anche sui social occorre progettare esperienze che creino abitudine, che rendano il brand riconoscibile per fare della lettura uno spazio quotidiano irrinunciabile, con la logica dell’appuntamento, più che dell’articolo che vive e muore nell’algoritmo.

Questi dati trovano conferma nei propositi di investimento degli editori.

Il report segnala anche le aree dove si investiranno più risorse nel 2026, sono YouTube, considerato l’area di investimento principale, con un +74 per cento, per l’importanza attribuita ai video, TikTok e Instagram che seguono con una percentuale sempre alta del +56 e del +41 per cento.

È previsto anche un aumento degli investimenti in contenuti audio come i podcast, considerati strumenti chiave per costruire relazioni dirette con il pubblico, in inchieste originali, reportage approfonditi e analisi contestuali, mentre si ipotizza un calo di risorse destinate a contenuti generici che possono essere generati facilmente dall’AI.

Al di là del dato economico, sul piano etico emerge con sempre più forza il problema delle fake news che riguardano anche i creator sintetici. Gli avatar virtuali possono attrarre le simpatie del pubblico e, essendo creati artificialmente, potrebbero risultare molto più attraenti e “empatici” degli esseri umani.

Per questo un elemento destinato a diventare centrale sarà l’adozione di standard solidi per certificare l’origine e le modifiche ad immagini e video, che consentano di distinguere le fonti verificate come generate dall’uomo dai contenuti manipolati.

Da noi c’è un obbligo di legge in tal senso e in Europa è stato recentemente pubblicato il Code of Practice on Transparency of AI-Generated Content, ma anche in quegli Stati in cui tale obbligo non sussiste, sarà comunque necessario orientarsi in questa direzione per consentire al pubblico di acquisire piena consapevolezza di ciò di cui sta fruendo.

Un editore intelligente non dovrebbe però limitarsi ad arginare gli effetti potenzialmente negativi dell’AI, ma dovrebbe imparare a usarla in modo controllato e produttivo.

Si prevede che nel 2026 aumenterà l’adozione di strumenti di supporto alla raccolta di notizie e di prima elaborazione in back-end, con l’obiettivo non tanto di sostituire giornalisti quanto di liberare tempo, aumentare velocità e migliorare il lavoro, sempre a condizione che permanga la supervisione umana.

I dati relativi alle possibili entrate dirette derivanti da piattaforme di AI indicano percentuali molto basse, ma questo dato è dovuto al fatto che manca ancora una conoscenza approfondita della tecnologia e di come si possa sfruttare al meglio.

Si parla molto di intelligenza artificiale ma solo in pochi esaminano con cura dove potrebbe risultare davvero efficace e individuano in concreto in quali ambiti un “agente” potrebbe fare la differenza.

Il 2026 sarà proprio l’anno degli agenti, ovvero di quei sistemi di intelligenza artificiale progettati e sviluppati per svolgere funzioni specifiche, come confrontare un testo, individuare gli sprechi energetici, elaborare calcoli, che avranno successo solo se si saranno individuati fin dall’inizio i settori in cui potranno essere davvero efficienti.

Gli editori non possono, poi, più rimandare di affrontare un tema centrale della loro attività, ovvero la negoziazione delle licenze sui propri contenuti.

Se i contenuti vengono utilizzati per addestrare modelli o alimentare prodotti che generano valore economico, gli editori devono dotarsi di strumenti per chiedere compensazioni e pattuire condizioni sostenibili che coinvolgano tutti, piccoli e grandi editori, media e grande impresa.

Questa sarà una delle scommesse fondamentali del 2026 che, se sarà vinta, oltre a portare soldi nelle casse degli editori, consentirà loro di investire in un giornalismo di qualità, l’unico in grado di resistere alla tecnologia e che può fare davvero la differenza tra l’uomo e la macchina.

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