Come Forattini diventò Forattini
Nel 2019 Luca Telese intervistò il grande vignettista scomparso nei giorni scorsi, protagonista di una stagione del giornalismo italiano gloriosa e ormai lontana
I giudici mi hanno condannato spesso per diffamazione a mezzo stampa: codice Rocco, codice fascista mai cancellato. In Francia, in Inghilterra e nei paesi democratici la satira è libera, vola. In Italia se non sei schierato sei “fascista”, “qualunquista”…
Giorgio Forattini
