Come fare analisi di geopolitica
Ultimi posti disponibili per la Summer School online dello Spykman Center, sostenuta da Appunti. E a Milano continuano i dibattiti curati da IEP-Grand Continent ed Egea
Il Nicholas Spykman International Center for Geopolitical Analysis lancia la sua seconda Summer School, quest’anno incentrata sul tema “Come scrivere un’analisi geopolitica in tempi di disordine internazionale”
Manlio Graziano
Buon pomeriggio,
vi disturbo con un invio-bis oggi per ricordarvi due cose: che siete ancora in tempo per iscrivervi alla scuola d…