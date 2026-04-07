La convinzione centrale è che il principale successo storico della Repubblica islamica non sia stato rendere l’Iran islamico, bensì renderlo indipendente. E che solo un regime islamico possa garantirgli questa indipendenza. Ali Khamenei lo crede profondamente. E da questa convinzione deriva una missione precisa: preservare e proteggere l’indipendenza del Paese.

Contro chi? Contro gli Stati Uniti.

Vali Nasr