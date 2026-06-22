Appunti - di Stefano Feltri

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Cristina_M
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Penso che la sinistra dovrebbe coprire -come appunto in passato- un arco ampio di sensibilità. Si può essere, o ridiventare, entrambe le cose.

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Lanfranco Pellesi
6m

La sinistra dovrebbe rientrare nel mercato delle pulsioni? Certamente si. Gli elettori di sinistra saranno pronti ad accettare e comprendere le inevitabili semplificazioni della realtà che ne conseguiranno? Non credo

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Assolutamente, procediamo.

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