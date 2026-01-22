Qualche mese fa, Donald Trump si era molto offeso quando gli avevano chiesto un’opinione sul nomignolo che il giornalista del Financial Times Robert Armstrong usava per definirlo: TACO, cioè Trump Always Chickens Out. Trump fa sempre marcia indietro.

All’epoca la discussione era sui dazi - che continuano ad apparire e sparire - ora forse siamo al TACO geopolitico: nel suo discorso molto atteso al World Economic Forum di Davos, il presidente americano esclude l’uso della forza per prendersi la Groenlandia.

E questa è una buona notizia, anche se inserita in un discorso di oltre un’ora sconnesso, privo di una logica interna, a tratti bofonchiato, un flusso di coscienza che è tipico dei comizi di Trump ma che risulta particolarmente fuori contesto in un posto come Davos.

Le parole sulla Groenlandia vanno comunque inserite in quella che possiamo definire una visione strategica che rimane molto problematica per l’Europa.

La NATO è già morta?