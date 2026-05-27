Le ricerche raccontano un legame positivo tra tecnologia e fecondità. Per esempio, il fatto di avere la possibilità di lavorare da remoto, per quelle famiglie che stanno cercando di avere un figlio, può essere incentivante. In altri contesti, invece, l’utilizzo e l’accesso alle reti internet e ai cellulari possono servire ad avere maggiori informazioni in merito alla contraccezione e, in questo caso, a limitare la fecondità. Alessandra Minello

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Il Papa ha considerato molti aspetti della trasformazione tecnologica della nostra società nella sua enciclica Magnifica Humanitas. Tranne uno, e può sorprendere visto quanto il tema sembra essere centrale anche nella lettura della società fatta dalla Chiesa: l’impatto della tecnologia sulla crisi demografica.

Proprio in questi giorni si assiste però a un vivace dibattito social, che ogni tanto riemerge anche nella politica italiana. Ha fatto scalpore, per esempio, una recente dichiarazione del ministro degli Esteri Antonio Tajani, che a un evento a Roma ha detto “Se facciamo più figli, possiamo ridurre il numero di migranti regolari”.

Il dibattito social è stato innescato da un articolo del giornalista esperto di dati del Financial Times John Burn-Murdoch che propone una tesi accattivante e convincente, perché si incrocia con tutte le nostre convinzioni superficiali sui mali del nostro tempo: la crisi delle nascite è, in qualche modo, colpa della diffusione degli smartphone.

Le nostre interazioni sociali vengono mediate da uno schermo e questo riduce il numero dei figli, i pochi che nascono poi iniziano presto a essere dipendenti dagli schermi e l’umanità si avvia verso un’estinzione inconsapevole, anestetizzata da video su TikTok e reel su Instagram.

Nei grafici elaborati da John Burn-Murdoch si nota un’accelerazione del declino demografico dopo l’introduzione degli smartphone, che è avvenuta in momenti diversi ma comunque negli anni Dieci di questo secolo. Possibile che la spiegazione sia così semplice? Ci stiamo estinguendo per colpa dei telefonini?