Appunti - di Stefano Feltri

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Stefano D'Amico
7d

Non serve intervenire per dire ovvietà o sciocchezze, ricordo però lo spettacolo che organizzai nel mio paesetto di poche migliaia di abitanti. Parlami di Gaza era il titolo. Due giovanissimi Palestinesi, una sceneggiatrice l'altro musicista ci presentarono le foto di un terzo, fotografo, ancora a Gaza, con i loro testi e musiche. Al di là del valore culturale quello che stupì tutti furono i termini con cui "loro" trattano questi argomenti. Io stesso mi vergogniai del discorso introduttivo della seria, impegnata, progressista, Stimatissima, borghesissima aspirante consigliera comunale. La' accadono cose di cui noi non abbiamo nemmeno il minimo bagaglio culturale per comprendere. Il silenzio con cui la sala ascoltò lo trovai la migliore risposta.

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Anna-opinioni non richieste
7d

Che noia questi post

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Assolutamente, procediamo.

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