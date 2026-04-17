Come ha scritto Ferdinando Cotugno su Domani, “Trump e Putin stanno combattendo la stessa guerra nello stesso orizzonte con gli stessi obiettivi, cioè tenerci agganciati nella logica dei petrostati, che avranno un futuro prospero solo se noi non trasformeremo mai le caldaie a gas in pompe di calore (e le auto a benzina in elettriche e così via)”.

Dall’inizio della guerra in Iran, i commentatori e i politici da sempre più filorussi hanno intravisto una finestra di opportunità e hanno iniziato a proporre di comprare di nuovo gas da Vladimir Putin.

Se l’Iran blocca il passaggio delle navi che trasportano petrolio e gas naturale liquefatto dallo stretto di Hormuz e i suoi droni distruggono gli impianti di raffinazione in Qatar, perché dovrebbero essere i contribuenti europei a sostenere tutto il costo mentre gli Stati Uniti beneficiano della loro condizione di esportatori netti di gas e di petrolio?

Qualche giorno fa l’amministratore delegato di Eni Claudio Descalzi, fresco di riconferma per il quinto mandato, ha detto qualcosa all’apparenza simile.

In un contesto insolito, la scuola di formazione del più filorusso dei partiti, la Lega, ha detto: “Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il primo gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi di GNL che vengono dalla Russia”.

Una proposta che sul piano politico può effettivamente tradursi in una apertura alla Russia dalla quale Putin avrebbe benefici diplomatici e finanziari, ma che è ben diverso che ricominciare a comprare gas dai russi come prima del 2022 e dell’invasione dell’Ucraina, che è quanto invece chiedono personaggi come Alessandro Di Battista molto sensibili alle ragioni del Cremlino.

Quanto conta il gas russo