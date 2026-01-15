Chiara Ferragni non è stata soltanto superata da nuove mode, nuovi linguaggi, è diventata un sacrificio necessario per milioni di follower che dovevano distanziarsi da un modello di intrattenimento online ormai percepito come vecchio e superato, quasi imbarazzante

Il caso di Chiara Ferragni è interessante, specie in tempi nei quali la giustizia è al centro dello scontro politico quotidiano, perché dimostra che non sempre si può affidare a una sentenza il compito di stabilire la verità.

A Milano l’influencer più nota d’Italia è stata prosciolta dall’accusa di truffa aggravata per la quale era imputata, relativa alla arcinota storia dei pandori Balocco che la usavano come testimonial nel Natale 2022.

Dalla comunicazione poteva sembrare che ogni pandoro marchiato Ferragni contribuisse a un’operazione di beneficenza, mentre non era così.

Comunque: Ferragni assolta, dunque era tutta una montatura? Un errore giudiziario?

La faccenda è più complicata.