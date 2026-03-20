Chi sta vincendo e chi sta perdendo in Iran?
I principali vincitori sono i rivali dell’Occidente, in particolare Russia e, in misura minore, Cina. I perdenti sono gli alleati degli Stati Uniti in Medio Oriente e in Europa
La guerra indebolisce ulteriormente le norme del diritto internazionale, fondamentali per la sicurezza europea. Trump non offre alcuna giustificazione legale all’attacco, accentuando una dinamica in cui “i forti fanno ciò che possono e i deboli subiscono ciò che devono”
Ian Bond e Thomas Maddock