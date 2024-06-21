Sembra che l’apparato di regole, obblighi di trasparenza contabile, rappresentanza di settore lasci abbastanza zone grigie nelle quali i tanti imprenditori agricoli come i Lovato possono muoversi e i tanti Satnam Singh lavorare e morire nell’indifferenza

Nelle campagne di Latina non ci sono soltanto lavoratori fantasma, ma anche aziende fantasma. Per chi lavorava davvero Satnam Singh? E a chi arrivavano gli ortaggi che coltivava nei campi? Attraverso quali canali sono approdati, forse, nei nostri piatti di abitanti di Roma che mangiano i prodotti dell’Agro Pontino?

Ho promesso agli ascoltatori di Prima Pagina di provare a capirlo, ma ho scoperto che la vera notizia è confrontarsi con una nebbia di informazioni, dettagli imprecisi, risposte negative. Quindi posso farvi il racconto di un tentativo, che comunque permette - credo - di scoprire qualcosa.

Sappiamo che c’entra la famiglia Lovato: Antonello Lovato è indagato dalla Procura di Latina perché ha abbandonato il povero Satnam mutilato di un braccio invece di accompagnarlo in ospedale e provare a salvarlo.

Il padre di Antonello, Renzo Lovato, è quello che alle telecamere della Rai ha parlato di “una leggerezza” da parte di Satnam. Insomma, è colpa sua, del morto.

Quindi nei campi c’erano sia Antonello che Renzo Lovato.

L’azienda si chiama Agrilovato.

Ma è davvero quella per cui lavorava Satnam? I sindacati stanno provando a capirci qualcosa, Stefano Morea con la Flai Cgil è andato sul posto, ha chiesto informazioni. Per ora circolano solo notizie frammentate: ci sarebbe una azienda titolare del terreno, un’altra che lo gestisce, rimpalli di responsabilità.

Fatto sta che sul posto c’erano i due Lovato, padre e figlio. E allora faccio una visura alla loro azienda, la Agrilovato. Trovo un bilancio così strano che proprio non riesco a capirlo.