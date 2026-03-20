Appunti - di Stefano Feltri

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Discussione su questo Post

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Claudio Livolsi
2m

Come già detto abbiamo già vissuto questa fase, i grillini hanno causato danni pazzeschi tra cui il superbonus. Purtroppo anche i pessimi governanti di adesso sono meglio di un campione dei cittadini. Unica soluzione sarebbe fare sorteggio solo tra laureati , almeno garantirebbe un livello minimo di istruzione.

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Paolo Bisol
12m

E chi garantisce un sorteggio del tutto casuale? E’ vecchia la storia di palla calda e palla fredda. Oggi basta un algoritmo ben costruito. Cerchiamo di essere più impegnati a ragionare sugli interessi comuni.

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Assolutamente, procediamo.

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