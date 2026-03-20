Propongo che la percentuale di cittadini astenuti sia rappresentata da estratti a sorte tra chi ha precedentemente servito lo Stato in funzioni compatibili. Più sale l’astensione, più rappresentanti vengono eletti a sorte. Daniele Paganelli

Che vinca il Sì o il No, il dibattito intorno al referendum sulla giustizia ha introdotto nell’opinione pubblica un concetto interessante: il sorteggio come metodo per ridurre il potere dell’organizzazione decisionale cui viene imposto.

Il fronte del No sostiene che il sorteggio sminuisce il ruolo del CSM (decidere le carriere ed i provvedimenti disciplinari) e toglie potere alla magistratura, in due modi:

Privandola della possibilità di organizzarsi in correnti in grado di eleggere il CSM secondo un processo democratico - cioè inerentemente politico, ma di una politica “buona” perché avviene solo tra magistrati illuminati ed il popolo gretto ne è escluso. Soggiogandola in parte a quella politica eletta nel modo sbagliato, cioè aperta al voto dei non-magistrati, e perciò implicitamente anche degli ignoranti, degli stupidi, dei poveri, dei poco alfabetizzati, etc.

Le trovo ottime argomentazioni, e collimano perfettamente con quelle, simmetriche, per il Sì.

E a ben vedere, non è che la democrazia rappresentativa sia immune da problematiche tutto sommato assimilabili a quelle che la politica attribuisce all’attuale ordinamento del CSM...

Parliamo male della democrazia

Uno degli privilegi del vivere in una moderna democrazia, nonché uno degli sport più praticati, è il poter criticare liberamente, e con gusto, la democrazia stessa. Attenzione: non questo o quel politico, e neanche questa o quella parte politica. Lì qualcosa si potrebbe rischiare. Si rischia addirittura a criticare una istituzione in senso generico, come la presidenza della repubblica.

Ma il sistema democratico in forma astratta è ancora abbastanza vago da non poter reagire. È anche facile: il teorema di Arrow certifica che è logicamente impossibile avere rappresentanza, governabilità e suffragio universale - come il volo del calabrone, che vola, certo, ma si fa ridere dietro da tutti.

C’è e ci sarà sempre qualcosa che non torna, in ogni sistema democratico. E così l’astensione sale incessantemente, ad ogni appuntamento elettorale.

Forse ci stiamo disamorando di una illusione fallace. Qualcuno addirittura si convince che non andare a votare sia utile a delegittimare il sistema e costringerlo a cambiare - in quale direzione, non si sa.

Tuttavia non credo che tutti gli astenuti siano improvvisamente stati illuminati dalla comprensione del teorema di Arrow.

L’ipotesi che qui vorrei esporre è che la logica c’entri poco, e molto di più sia importante la teoria dei giochi.

Il peggior comun denominatore

Se fossi un politico senza scrupoli, oggi, vorrei che l’astensione fosse altissima. Mi dichiarerei profondamente preoccupato per il fenomeno: mi costerno, m’indigno, m’impegno (poco) e poi getto la spugna - con gran dignità (cit). Ma lavorerei perché ci fossero meno votanti possibile.

Gli elettori sono costosi: arrivare a parlarci è un salasso. Sono anche fastidiosi: tendono a fare richieste e offendersi se non accampi scuse plausibili per averli disattesi per l’ennesima volta. Ma soprattutto sono pericolosi: possono cambiare idea e votare l’avversario, o starsene a casa. Come fa un povero operatore della politica a programmarsi una vita, in queste condizioni? Come fa a chiedere un mutuo, fare un figlio, pensare al futuro?

Nello spirito del gioco democratico, comincerei col demoralizzare gli elettori della parte opposta. Convincere qualcuno a non credere in qualcosa è nettamente più semplice del contrario.

Gli idealisti, oggi, tendono a sembrare ridicoli. Manderei infiltrati tra le loro fila, sui social, a fingersi delusi dall’operato di questo o quel politico. Riempirei le loro pagine di “vi ho votato, ma non vi voterò mai più” e di “più nobile astenersi che dare il proprio benestare a questo schifo”.

Abbiamo tutti sentito parlare della Banalità del Male e da quando siamo adolescenti abbiamo tutti il terrore di essere quel funzionario che “faceva solo il suo dovere di bravo cittadino”, o quel “soldato che eseguiva solo gli ordini”. Nessuno vuole essere collaborazionista.

È davvero molto facile convincere qualcuno a non votare.

È chiaro che dovrò aspettarmi che i miei opponenti giochino la stessa carta, cercando di far restare a casa i miei elettori. Se entrambe le parti avranno successo, produrremo un rapido aumento dell’astensione, ma nessuno dei due, alla fine, avrà un sostanziale vantaggio in termini di seggi.

Ma avremo riempito le campagne elettorali di odio, calunnie, esagerazioni e mostrificazioni. Questo è già un risultato estremamente positivo: sono solo parole.

Non c’è bisogno di fare qualcosa di concreto: basta infamare l’avversario. E quando vinco le elezioni, sono già bravo perché non sta governando il mostro - va già bene così. Non serve che applichi davvero il programma elettorale: posso persino eseguirlo al contrario e nessuno dei miei elettori lo noterà.

I pochi elettori che rimangono, cioè i pochi ad avere ancora il fegato di resistere alle diffamazioni che piovono da tutte le parti e alla noncuranza con la quale i programmi elettorali vengono sovvertiti, dovranno per forza essere in qualche misura radicalizzati. Le loro posizioni estreme renderanno cognitivamente impossibile cambiare schieramento o abbandonare la causa, e quindi continueranno a votare sempre nello stesso modo.

Questo è il paradiso della politica.

Pochi elettori garantiscono bassi costi di comunicazione per le campagne elettorali. Essendo radicalizzati, non devo fare troppa fatica per scovarli (mi cercano loro) e c’è poca volatilità tra le elezioni. Ho il posto assicurato. L’esiguo elettorato ancora attivo viene spartito in piccoli feudi, e la politica diventa una rendita di posizione.

Il governo dei peggiori

Il gioco democratico prevederebbe che i partiti competano per dare il miglior governo possibile al popolo, e su questa base prendano voti e vengano eletti. Ma non ci sono motivi inerenti alle regole democratiche per i quali i partiti, collettivamente, non dovrebbero invece competere per raggiungere il peggior comun denominatore.

Risparmiano costi, fatica e volatilità.

Il politico tenderà ad essere disprezzato da una fetta crescente della popolazione. Le persone valide se ne terranno alla larga, e la qualità morale dei candidati precipiterà.

E se nascesse una alternativa? Il pericolo sarebbe immenso: basterebbe un solo candidato presentabile per spiazzare tutti i partiti storici, che si sono gettati talmente tanto fango da essere ormai radioattivi sia per gli elettori che per i candidati.

Ma la logica del peggior comun denominatore tende purtroppo ad incrementare sempre di più la barriera di accesso alla politica, fino a diventare inattaccabile.

Quell’unico, nobile candidato non troverebbe collaboratori validi: sarebbero dei totali inesperti oppure gli scarti di qualche altro partito.

Gli elettori radicalizzati non cambierebbero sponda, per paura di disperdere il voto in un partito che non supera lo sbarramento, favorendo così l’avversario-mostro.

La politica stessa è nel frattempo divenuta argomento talmente spregevole, e la fiducia è talmente bassa, che anche qualora si presentasse “l’alternativa”, sarebbe derubricata come l’ennesimo gatekeeper (alternativa fasulla per conto dei soliti noti).

Poche mele marce

Questa dinamica sembra trasparire da un recentissimo (2026) studio svolto sulla Cina, intitolato evocativamente Poche mele marce.

Utilizzando una mole ragguardevole di dati valutati anche tramite IA, vi si dimostra che in Cina chi ha plagiato la tesi di laurea non solo entra più facilmente nella pubblica amministrazione, ma viene anche promosso più in fretta.

Inoltre, chi ha plagiato la tesi, molti anni dopo e pur avendo un lavoro ben retribuito, è ancora disposto a mentire in un questionario pur di vincere pochi dollari.

Si tratta di un classico caso di selezione avversa, dove il sistema premia chi ha già dimostrato scarsa integrità.

I giudici con un passato di plagio tendono a promuovere giudici meno integri, ed emettono sentenze più “creative” a favore dei potenti.

La disonestà è contagiosa: i giovani giudici copiano i comportamenti dei mentori poco scrupolosi, e gli avvocati disonesti vincono più cause davanti a giudici altrettanto furbi.

La ricerca conferma che le istituzioni sono buone quanto le persone che le gestiscono. Se chi è disposto a barare per un voto finisce per decidere su giustizia, tasse o politiche pubbliche, il risultato è un sistema che premia i furbi e penalizza gli onesti.

La Cina qui è solo un caso di studio con dati solidi, ma il meccanismo vale ovunque e vi sono studi simili in altri paesi, quali l’India e la Danimarca. Chissà se qualcuno vorrà ripeterlo in Italia: sarei molto curioso.

E allora sorteggiamo

Come si spezza il cartello del peggior comun denominatore? Come si evita che si formi, se non è ancora a regime? E come si riporta la gente alle urne?

Ridurre il numero di parlamentari è stata una pessima idea (il potere è più concentrato) e non ha funzionato. Anche perché ci si è arrivati infamando la politica: proprio quel giochino che si vorrebbe interrompere. Abbassargli lo stipendio “per avvicinarli al popolo” non farà altro che attrarre persone che intendono guadagnarsi la pagnotta in altro modo.

Astenersi aggrava il problema, ma votare non lo risolve.

Lanciare un partito veramente nuovo ha una barriera di accesso insormontabile.

E allora... sorteggiamo! Applichiamo alla politica lo stesso principio che dovrebbe disinnescare il correntismo nel CSM.

Non sto assolutamente suggerendo che tutti i politici dovrebbero essere sorteggiati - idea non particolarmente nuova - ma qualcosa di un po’ più subdolo.

Propongo che la percentuale di cittadini astenuti sia rappresentata da estratti a sorte tra chi ha precedentemente servito lo Stato in funzioni compatibili. Più sale l’astensione, più rappresentanti vengono eletti a sorte.

Questo spezzerebbe immediatamente il cartello del peggior comun denominatore.

Io, politico senza scrupoli, dovrei guardarmi non solo da opponenti che fanno il mio stesso gioco, ma anche da un concorrente che non mancherà di rafforzarsi quanto più “faccio schifo” (per citare una hit sanremese) e causo astensione.

Non è più un gioco a somma zero, per cui tanto peggio tanto meglio, se perdo io guadagni tu e facciamo a turno: potrebbero perdere tutti i partiti, contro al sorteggio!

Alla classe politica non basterebbe il solito falso piagnisteo per l’astensione crescente: il suo potere sarà gravemente menomato dal sorteggio, se non saranno capaci di riportare gli elettori alle urne. Diventa una questione di vita o di morte.

Il referendum sulla magistratura ci sta offrendo la preziosissima opportunità di parlare di sorteggio.

I magistrati, colpiti nella loro dignità proprio da quest’arma, sarebbero i campioni privilegiati per imbracciarla a loro volta, facendosi promotori di una forma di sorteggio applicata alla politica. E potrebbero usare proprio gli stessi argomenti che sono stati utilizzati contro di loro.

I promotori del Sì farebbero molta fatica ad opporsi allo stesso provvedimento che “scardinerebbe le logiche correntizie” che portano a scambi di favori, a selezionare magistrati non meritevoli, e a trovarsi nell’impossibilità di disporre provvedimenti disciplinari efficaci.

La magistratura, ferita col sorteggio dalla politica, di sorteggio dovrebbe ora ferire.

Ma non proprio a caso...

L’idea di sorteggiare chi governa è sicuramente utile a spezzare logiche di cartello, ma è piuttosto spaventoso pensare che si possa decidere così chi ci governa. E se va su uno squilibrato? O banalmente, ci troviamo con il 32 per cento del parlamento composto da totali ignoranti dei processi legislativi (e forse non solo), teletrasportati lì per caso?

Non sarebbe la prima volta. Ma ci sono alcuni semplici aggiustamenti che possono mitigare questo rischio.

Ho specificato che si devono poter candidare alle liste per il sorteggio esclusivamente persone che hanno già servito lo stato in funzioni compatibili.

Tra queste non vi è ovviamente l’essere già stati eletti in un partito politico, ma andrebbe bene aver già svolto una legislatura come sorteggiati.

Il meccanismo sarebbe esteso al governo regionale e comunale, e si potrebbe accedere al livello superiore solo dopo aver già servito una legislatura al livello più locale.

È chiaro che nelle prime tornate si dovranno ammettere candidati da altre funzioni amministrative e burocratiche, mentre per il livello comunale potrebbe bastare, in generale, il titolo di studio.

A regime dunque chi arriva in parlamento avrebbe già svolto 10 anni di politica come consigliere comunale e poi regionale.

Non sarebbe proprio un novizio, ma una persona nettamente più esperta di tanti politici che mettono per la prima volta piede nelle istituzioni varcando le soglie del parlamento.

La stabilità si potrebbe garantire ponendo una soglia massima ai sorteggiati (ad esempio, il 40 per cento), in modo che non si possa mai ottenere un “governo eletto a caso” anche se non votasse quasi più nessuno.

Infine, la porzione di rappresentanti eletta in questo modo potrebbe avere limitazioni circa i ruoli che potrà svolgere all’interno della legislatura.

Per evitare che vengano “comprati” dai partiti in cambio di seggi in elezioni future, potrebbero avere il divieto di candidarsi in modo tradizionale o assumere ruoli nelle aziende partecipate per un periodo di tempo più o meno lungo.

Come accennavo, il sorteggio può ricordare per molti versi l’esperienza M5S: miracolati del tutto inesperti e selezionati in modo molto poco trasparente (e con pochissimi votanti) sono entrati nelle istituzioni e, invece di “aprirle come una scatoletta di tonno”, si sono rapidamente adeguati al potere assorbendone le logiche.

Un sorteggiato però sa che non ha nessun merito da millantare per essere arrivato lì, e sa anche che tutti sanno come ha ottenuto quel seggio: questo dovrebbe aiutarlo rimanere umile e a concentrarsi sul proprio lavoro.

Se è vero che nulla di quello che farà potrà garantirgli una nuova elezione, è anche vero che non avrà nulla da perdere a fare ciò che ritiene giusto senza piegarsi a calcoli elettorali.

Qualche sorteggiato sarà pessimo, proprio come lo è qualche politico eletto. Ma lo scopo di questo sistema non è soppiantare i partiti, quanto costringere la classe politica a migliorarsi, e ridurre così l’astensione al lumicino.

Una provocazione

La mia esperienza è lontana anni luce da quello che servirebbe per sviluppare in modo rigoroso un sistema di questo tipo - ma anche una qualsiasi legge per il più insignificante dettaglio di vivere civile.

Prendete questa mia provocazione come un’idea nata dalla frustrazione di un quarto di secolo da elettore qualunque.

Smontatela, se possibile, e offritemi una via d’uscita che non sia cambiare gli elettori, perché questi, nel bene e nel male, siamo: dire che il popolo vota male o

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