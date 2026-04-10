C’è una vecchia barzelletta dell’Europa centrale: un uomo visita uno zoo, osserva una giraffa e, dopo qualche istante, conclude con sicurezza: «Un animale del genere non esiste». Il dibattito europeo sull’Ungheria e sull’estrema destra segue talvolta una logica simile. Quando gli sviluppi politici non corrispondono alle aspettative, la reazione è considerarli anomalie.

Tibor Dessewffy (ECFR)