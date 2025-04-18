Che succede al debito pubblico americano?
L’aumento dei rendimenti sui titoli di Stato degli Stati Uniti ha spinto Trump a sospendere gran parte dei dazi. Dietro queste tensioni ci sono segnali internazionali all’amministrazione
Nelle casse dei paesi Ue oggi figurano circa 1500 miliardi di dollari in T-Bond Usa. Una parte riguarda, anche se non in toto, investimenti di rami europei di banche e finanziarie Usa, per esempio in Irlanda (336 miliardi di dollari) e Lussemburgo (423 miliardi). Possiamo usare questa leva
Roberto Seghetti
Ciò che sta accadendo attorno al debito pubblico …