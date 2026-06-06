Anche se la legge Cirinnà non ha introdotto i matrimoni omosessuali in Italia, ha innescato un cambiamento e ha messo le basi per quella che sembra una lenta ma inesorabile equiparazione tra le unioni civili e i matrimoni eterosessuali.

Sta passando un po’ sotto silenzio il decennale dell’introduzione delle unioni civili in Italia: la legge Cirinnà è stata approvata il 20 maggio del 2016 ed è in vigore dal 5 giugno di quell’anno. Certo, si parla di diritti e comunità LGBTQ+, è tempo di Gay Pride e non mancano intolleranze e polemiche.

Chiara Tarantello, tra gli organizzatori dell’evento a Torino, racconta che in treno un uomo l’ha sentita parlare del Pride e l’ha insultata e le ha anche dato dei calci.

A Roma c’è un caso per l’esclusione di un’associazione di matrice ebraica, Keshet Italia, dal corteo del 20 giugno.

Ma di unioni civili non si parla quasi. Ed è un po’ bizzarro per una questione che ha terremotato la politica per decenni, che ha sfiancato i governi di centrosinistra, e che è stata per anni la misura bandiera di forze e movimenti progressisti. Come si spiega questo silenzio?