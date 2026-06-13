Appunti - di Stefano Feltri

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Stefano Voltaggio
1h

Mi pare un dibattito in corso non solo in Italia. Ma un po’ in tutto l’Occidente, a cominciare dagli USA, dove quei poveracci di americani che credono nella democrazia, non sanno più che pesci pigliare. Non dico “la Sinistra” americana, o europea, ma “quei poveracci che credono nella democrazia”, perché Vannacci e quelli che, in Europa e Stati Uniti, esprimono posizioni politiche analoghe, non sono un problema delle Sinistre ma, appunto, di tutti quei poveracci che credono nella democrazia. In linea di principio mi troverei d’accordo con Feltri. Se non fosse che è troppo tardi, per l’Italia, per gli USA e per l’Europa: se è possibile parlare del pericolo dell’avvento di forze anti democratiche significa che quel pericolo non è solo potenziale, teorico, ma è già attuale. Le cose non succedono dalla mattina alla sera: se Vannacci sembra catalizzare tanta parte dell’elettorato e’ perché quella parte è già pronta. Gli argini democratici nella testa di troppe persone sono già saltati. Il voto dato ad organizzazioni e persone di natura antidemocratica e’ solo l’espressione pubblica di una deriva che si è già verificata. Allora che fare? Penso che la domanda di Feltri su cosa avremmo fatto se fossimo stati vivi durante l’ascesa del fascismo sia mal posta. Durante l’ascesa del fascismo c’era poco da fare. La domanda vera è cosa avremmo fatto dopo il 1922 e, soprattutto, dopo il 1924. E’ allora che avremmo dovuto scegliere da che parte stare. La risposta è più facile, ma la scelta costa di più.

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Ornella
1h

Come al solito il dibattito ferve a sx. Ho appena sentito il Sindaco di Trieste in una trasmissione tv qui del FVG, affermare che "è chiaro che Vannacci si schierera' con noi", a Trieste governa da anni la dx come in regione, ovviamente (e il prox anno. il comune va a elezioni) . Loro, quindi, il problema non se lo pongono, e penso abbiano qualche ragione, dal loro punto di vista.

Noi come sempre badiamo bene a essere buonisti e garantisti, pensando che sia un'altra meteora che forse passerà presto.

Dobbiamo invece avere parole chiare e non balbettamenti, denunciare i suoi concetti non solo come sciocchezze ma come enormità inaccettabili, senza paura di perdere (...) voti (chi vota/era' Vannacci non viene certo dalla sx. Ma la difesa della Costituzione si fa ogni giorno, non solo quando passa un referendum.

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Assolutamente, procediamo.

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