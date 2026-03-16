Che fa la Germania?
Nella guerra degli Stati Uniti e di Israele Berlino ha scarsa influenza sul modo in cui il conflitto viene condotto, ma ne subisce le conseguenze sul piano della sicurezza e dell’economia
La posizione del governo tedesco sulla guerra in Iran indebolisce un pilastro centrale della politica estera tedesca: il diritto internazionale. Le norme internazionali sono particolarmente importanti per potenze medie come la Germania, perché la loro influenza si fonda in larga parte sulla forza vincolante di un ordine basato su regole
David Jalilvand e Stefan Meister