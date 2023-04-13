ChatGpt è un mio collega? Dubbi sul futuro del giornalismo
Invece che parlare di nomine nelle società a controllo pubblico, parliamo di informazione e intelligenza artificiale. Ora che sono in pausa devo riflettere su dove va questo mestiere.
Buongiorno a tutti,
so che forse dovrei parlavi di nomine nelle società pubbliche, dello spoils system di Giorgia Meloni, dei destini di Enel, Eni, Leonardo, Poste. Ma non lo farò, perché quando ho iniziato a scrivere dal mio terrazzo, con davanti due vasi …