Ciò che ha salvato, in un certo senso, Cuba nel corso degli anni è stata la garanzia di servizi essenziali che in altre nazioni dell’area sono sempre stati un miraggio. Pensiamo alla possibilità di accedere a un buon sistema sanitario pubblico, al diritto alla casa e all’istruzione pubblica e gratuita, all’accesso al cibo, al netto di tutte le difficoltà. Oggi che l’amministrazione Trump sta cercando di destabilizzare ulteriormente il governo, tutto questo potrebbe non bastare Raffaele Nocera

Le guerre di Donald Trump non sono una cosa seria, anche se hanno conseguenze molto serie. Il presidente degli Stati Uniti non ha mai spiegato perché abbia attaccato l’Iran, assieme a Israele, il 28 febbraio scorso.

Dalle sue parole, in alcune fasi, abbiamo dedotto che volesse un “cambio di regime”, espressione che risale però a un’altra epoca, quando gli Stati Uniti volevano esportare la democrazia invece che smantellarla anche a casa propria.

Trump ha smesso di provare a spiegare quello che sta facendo. In un intervento che ha lasciato perplessi perfino i suoi sostenitori più convinti, il presidente ha detto che gli ayatollah hanno offerto a lui il ruolo di guida suprema, dopo l’uccisione di Ali Khamenei.

Una battuta?