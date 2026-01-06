La vera ragione che sta dietro la decisione del governo di Keir Starmer non è il bene del Paese o la “sicurezza” dei cittadini britannici, ma la paura della concorrenza di Nigel Farage che, in un sondaggio IPSOS del 29 ottobre scorso, ha per la prima volta scavalcato lo stesso Starmer (33 per cento contro 30 per cento) come candidato preferito alla carica di primo ministro

Manlio Graziano