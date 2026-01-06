Best of Apputi: La destra estrema ha già vinto
Il governo laburista britannico adotta le stesse politiche auspicate dagli estremisti xenofobi nella speranza di risalire nei sondaggi. Il disastro della Brexit non ha insegnato nulla
La vera ragione che sta dietro la decisione del governo di Keir Starmer non è il bene del Paese o la “sicurezza” dei cittadini britannici, ma la paura della concorrenza di Nigel Farage che, in un sondaggio IPSOS del 29 ottobre scorso, ha per la prima volta scavalcato lo stesso Starmer (33 per cento contro 30 per cento) come candidato preferito alla carica di primo ministro
Manlio Graziano
Shabana Mahmood, laburista, ministro dell’Interno del Regno Unito, ha annunciato lunedì una serie di misure restrittive al diritto d’asilo. Misure ancora più severe di quelle attuate dal governo danese, anch’esso di sinistra.
Secondo il suo piano, i rifugiati a cui è stato concesso l’asilo dovranno aspettare fino a vent’anni prima di poter richiedere la residenza permanente, contro i cinque attuali.
Il progetto prevede inoltre l’abrogazione dell’obbligo legale di fornire alloggio e sostegno finanziario di base a tutti i richiedenti asilo, la condanna criminale per chi tenta la traversata della Manica, una sanzione per chi assume lavoratori presenti illegalmente sul suolo britannico, e le retate di clandestini sul loro luogo di lavoro, sul modello dell’ICE americano.
Il sito del governo si fa vanto di oltre 8.000 arresti di lavoratori tra ottobre 2024 e ottobre 2025, 63 per cento in più dell’anno precedente. Tali misure, prosegue il sito, «sono vitali per garantire la sicurezza dei nostri confini e affrontare la crisi dei richiedenti asilo».
Il tutto mentre si rinfocola la polemica sulla «jungla di Calais», dove migliaia di profughi, molti dei quali deportati dal Regno Unito in base all’accordo One in, One out firmato con la Francia nel luglio scorso, vivono in accampamenti di fortuna, esposti a freddo, intemperie e minacce, nella speranza di poter raggiungere le coste britanniche
Secondo Mahmood, il sistema attuale non funziona e l’immigrazione clandestina «sta lacerando il paese».
La «lacerazione» consisterebbe nelle decine (forse centinaia) di migliaia di persone presenti alle manifestazioni organizzate dall’estrema destra britannica contro l’immigrazione, che in alcuni casi hanno preso di mira gli alberghi dove i profughi erano stati alloggiati in condizioni di provvisoria decenza.
Come in molti altri Paesi, l’estrema destra detta le linee di politica migratoria e i governi, quale che sia il loro colore, docilmente le applicano.