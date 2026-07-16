La sfida dell’era agentiva non è tecnologica, ma antropologica: riguarda la nostra capacità di restare pensanti in un mondo che ci offre, ogni giorno, una ragione in più per non farlo Vincenzo Cosenza

Il 30 gennaio 2026 le azioni di alcune delle più grandi aziende di software al mondo sono crollate. ServiceNow ha perso il 23 per cento, Salesforce il 22 per cento, Intuit il 33 per cento. E questo nonostante non fosse successo nulla di drammatico nei loro bilanci.

Il giorno prima, Anthropic aveva lanciato Claude Cowork e Wall Street aveva percepito, prima di molti osservatori, che l’intelligenza artificiale stava cambiando pelle.

Non più un assistente che risponde alle domande, ma un agente che esegue compiti. Non più un interlocutore passivo, ma un lavoratore attivo che prende decisioni con un certo livello di autonomia.

Siamo entrati nella fase due dell’intelligenza artificiale generativa, e questa volta il cambiamento potrebbe avere un impatto più rilevante.

Eppure, al di fuori di Wall Street e dei circoli tech, pochi sembrano aver colto la portata del cambiamento.

Le fasi della GenAI