Appunti - di Stefano Feltri

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Elena
1h

Articolo interessante e ben scritto. A me spaventa tutta la massa di gente che "pensante" non è mai stata..... figurarsi nel futuro prossimo

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Assolutamente, procediamo.

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