Best of Appunti - Perché Report fa così paura?
La trasmissione di Sigfrido Ranucci è l’unica a combinare inchieste sul potere, grande pubblico e copertura legale per resistere alle pressioni - con un focus su Valter Lavitola, il presunto mandante
Siamo arrivati così al paradosso che gli stessi politici che denunciano Report poi usano l’elenco delle querele per sostenere che quello di Ranucci e della sua squadra non è giornalismo ben fatto visto che in tanti se ne lamentano
Appunti di Geopolitica: la rivista
Scopritela qui:
Il 16 ottobre esplode una bomba davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. La Procura di Roma ha arrestato gli esecutori materiali e indaga un possibile mandante: il giornalista e mediatore d’affari Valter Lavitola, coinvolto in tante vicende opache degli ultimi vent’anni. Ripropongo qui il pezzo che avevo scritto al momento dell’attentato, per spiegare perché Report fa tanta paura al potere. E sotto trovate un approfondimento su Lavitola.