Siamo arrivati così al paradosso che gli stessi politici che denunciano Report poi usano l’elenco delle querele per sostenere che quello di Ranucci e della sua squadra non è giornalismo ben fatto visto che in tanti se ne lamentano

Il 16 ottobre esplode una bomba davanti alla casa del conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. La Procura di Roma ha arrestato gli esecutori materiali e indaga un possibile mandante: il giornalista e mediatore d’affari Valter Lavitola, coinvolto in tante vicende opache degli ultimi vent’anni. Ripropongo qui il pezzo che avevo scritto al momento dell’attentato, per spiegare perché Report fa tanta paura al potere. E sotto trovate un approfondimento su Lavitola.