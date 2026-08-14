da tre anni sette divisioni israeliane, circa 70.000 soldati, con F-35, F-16, F-15, una grande quantità di bombe e carri armati, combattono Hezbollah e Israele non lo ha distrutto. Come si può pretendere che le Forze Armate libanesi, con l’equipaggiamento che hanno, combattano Hezbollah? Israele vuole una guerra civile, non delle Forze Armate libanesi forti che fronteggino Hezbollah. Mounir Shehadeh

di Greta Cristini

Sono ore rilevanti per il futuro del Libano alla luce dei negoziati con Israele appena terminati a Roma. Per questo – e dato che la Difesa non mi ha permesso di recarmi a Naqoura a visitare la missione Unifil per ragioni di sicurezza (segno che il cessate il fuoco regge a stento) – ho intervistato a Beirut un generale di brigata in congedo delle Forze Armate Libanesi.

Ufficiale di carriera, è stato coordinatore del governo libanese presso UNIFIL dal 2021 al 2023: in quella veste ha guidato la delegazione libanese ai negoziati tripartiti di Naqoura con Israele e la Forza ONU, e ha preso parte alla delegazione che nel 2022 definì il confine marittimo con Israele.

Ha lasciato il servizio attivo il 1 ottobre 2023, una settimana prima del 7 ottobre. La sua esperienza diretta – come negoziatore sul confine sud e come interlocutore di UNIFIL – conferisce peso di prima mano alle sue valutazioni.

Va precisato, per onestà intellettuale verso il lettore, che le sue analisi si collocano nel campo vicino alla comunità sciita di cui è parte: sostiene la tesi secondo cui il disarmo di Hezbollah non è imponibile per via coercitiva e interviene con regolarità su media schierati su questa linea.

Non è quindi un osservatore neutrale, ma una voce tecnicamente competente e dichiaratamente posizionata, il che rende utile leggerlo come testimonianza qualificata di una parte, non come osservatore terzo (che, del resto, in Libano, non esiste).

Sulla base della sua esperienza all’interno delle Forze armate libanesi (LAF), quali sono gli aspetti positivi, negativi e quelli più problematici dell’accordo firmato a Washington il 26 giugno scorso con Israele?

Non vedo aspetti positivi. Il Libano è stato messo all’angolo e, oggi, non dispone di molte alternative alla negoziazione. Al contempo, vi è stata una certa inerzia da parte del governo libanese, che ha contribuito a portarci a questo punto. L’aspetto peggiore dell’accordo è che l’occupazione israeliana di parte del territorio libanese viene di fatto legittimata dalla firma del governo.

Il ritiro israeliano, infatti, viene collegato non soltanto al disarmo di Hezbollah, ma al principio più generale della concentrazione di tutte le armi presenti sul territorio libanese nelle mani dello Stato.

Anche ipotizzando che Hezbollah accetti di consegnare le proprie armi, il processo richiederebbe comunque dai tre ai cinque anni per essere completato su tutto il territorio nazionale.

Se poi si includesse anche il disarmo dei campi palestinesi, i tempi si allungherebbero ulteriormente. E se l’obiettivo fosse rimuovere tutte le armi detenute illegalmente da individui o gruppi in ogni parte del Libano, si tratterebbe di un processo destinato a durare ben oltre dieci anni. Non è un’operazione rapida. Esistono ancora depositi di armi, per esempio, anche in Akkar, nell’estremo nord-est del Libano.

Dobbiamo quindi concludere che Israele non si ritirerà mai dal Libano? Questo è il primo problema: l’accordo rischia di trasformare una presenza militare illegittima in una condizione politicamente tollerata e giuridicamente giustificata attraverso un processo senza una scadenza definita.

Il secondo problema riguarda la libertà d’azione riconosciuta a Israele. Con la propria firma, il governo libanese sembra aver accettato che Israele continui a intervenire militarmente sul territorio libanese.

Questo era già stato uno dei punti più controversi dell’accordo del 27 novembre 2024: allora molti accusavano il governo di aver accettato, implicitamente e senza dichiararlo, la libertà d’azione israeliana. Oggi, invece, questa facoltà verrebbe riconosciuta apertamente.

Nel frattempo, Israele continua a condurre bombardamenti, attacchi e operazioni di demolizione. E ciò che sta avvenendo non dovrebbe essere definito semplicemente “distruzione”. Il termine più appropriato è “urbicidio”: la distruzione sistematica dello spazio urbano.

Quando un intero quartiere viene minato e fatto crollare, o quando vengono impiegati mezzi e imprese specializzate per demolire intere aree residenziali, non siamo di fronte a una distruzione episodica, ma a un processo deliberato di cancellazione del tessuto urbano. L’accordo finisce per offrire una giustificazione politica a tutte queste condotte.

Vi è poi un’ulteriore questione. Si parla dell’esistenza di un allegato segreto, richiesto, secondo alcune ricostruzioni, dallo stesso governo libanese e non ancora reso pubblico. Se questa informazione fosse confermata, si tratterebbe di un elemento particolarmente grave perché l’allegato potrebbe prevedere la creazione, all’interno delle LAF, di un’unità speciale incaricata di perseguire la resistenza sciita, con la selezione da parte statunitense di specifici militari libanesi destinati a svolgere questa funzione.

E perché sarebbe pericoloso?

Perché Israele vuole che le LAF entrino nelle aree in cui Hezbollah è presente, per affrontarlo e mettere alla prova la situazione: le chiamano “zone pilota”. Ma chi decide se il test è stato superato? Sempre Israele. E se non funziona, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) potranno semplicemente indicare di passare ad altre aree.

Durante i negoziati negli Stati Uniti, prima della firma dell’accordo quadro, il punto di disaccordo con le LAF era che Israele voleva che la prima area di test fosse una di quelle che aveva tentato di occupare ben sei volte senza riuscirci, ovvero la zona collinare di Ali Al-Taher, nel sud-est del Libano.

L’idea era che le LAF vi entrassero, la rastrellassero, rimuovessero Hezbollah e ne sequestrassero le armi. Doveva essere il punto di partenza dell’esperimento. Se questo è il modello proposto per le aree di test, le LAF sarebbero costrette allo scontro diretto con la resistenza fin dall’inizio dell’attuazione dell’accordo. Motivo per cui Ali Al-Taher resta ancora un’area contesa e un nodo irrisolto dei negoziati sul ritiro israeliano a sud del Litani.

In Italia, a Roma, si è discusso degli aspetti tecnici del ritiro israeliano. E sono anzitutto le LAF, non solo la parte politica, che vogliono trattare, in particolare riguardo alle zone pilota da cui Israele si dovrebbe ritirare per lasciarle all’esercito libanese.

Ci sono però due punti che le LAF non accettano, ovvero 1) di entrare in un’area che Israele non ha occupato e 2) di entrare in una stessa area presidiata ancora dall’IDF. In altri termini, non vedremo mai i due eserciti nella stessa area del Sud del Libano. L’idea che l’IDF possa monitorare o, peggio ancora, direzionare le LAF è impossibile, sarebbe come firmare una pace tra loro. Ma le LAF considerano Israele un nemico e questo non cambierà.

Si può dunque raggiungere un’intesa al tavolo, ma quando poi la si rimanda all’attuazione sul terreno e si pretende che le LAF entrino nelle aree non solo da cui Israele si è ritirato, ma anche in cui è presente Hezbollah per rimuoverne le armi è irrealistico e non funzionerà. In sostanza, dunque, questo negoziato non porterà nulla al Libano.

Il problema di fondo è che chi negozia dal punto di vista libanese non dispone dell’autorità necessaria: il governo non controlla il territorio, e non ha né la leva né le carte per trattare.

Dunque Israele non si ritirerà, né oggi né domani: sta soltanto guadagnando tempo. Anche nelle discussioni attuali su dove Israele dovrebbe arretrare, è possibile che si arrivi ad alcune aree in cui le LAF subentrano e ne assumono la responsabilità; ma nel momento in cui si giunge alla Linea Gialla – con la richiesta di andare a disarmare Hezbollah per poi ritirarsi – si entra in un processo che richiederebbe più di dieci anni.

Un dettaglio significativo poi è che la Linea Gialla non si ferma alla terraferma: si prolunga fino al mare, fino a Karish [il giacimento di gas offshore che l’accordo del 2022 ha lasciato nella zona economica esclusiva israeliana]. Israele punta a ricollegare la questione all’accordo precedente sul confine marittimo.

Nell’ottobre 2022 un accordo fra i due Paesi aveva fissato la Linea 23, confine marittimo rivendicato dal Libano. Dal 2024 però Israele minaccia di annullare l’intesa e riportare il confine marittimo alla Linea 1, una vecchia linea più a nord e favorevole a Israele.

L’obiettivo è, in un modo o nell’altro, sottrarsi all’accordo del 2022 per riprendersi parte dell’area marittima libanese. Così la Linea Gialla, che a terra ha già eroso porzioni di territorio libanese, si estende fino al mare e finisce per svuotare la Linea 23.

Qual è allora la strategia di Israele?

Parlare di “zone cuscinetto” o “cinture di sicurezza” svuotate di armi e gruppi armati – una nel sud del Libano, una nel sud della Siria, una in Giordania, una in Egitto, una a Gaza, una in Cisgiordania – è una operazione mediatica di Israele. Lo scopo ufficiale sarebbe proteggere gli insediamenti sotto attacco.

L’idea che i loro insediamenti siano minacciati è corretta. A Gaza sono stati attaccati una volta. Lo stesso vale per la Cisgiordania. In Libano si dice che Hezbollah li abbia attaccati. In Siria vale lo stesso ragionamento.

Ma non è questo il vero obiettivo israeliano, lo scopo va oltre.

Israele gioca sul fattore tempo e sul fattore memoria perché dopo qualche anno questa zona cuscinetto diventerà parte inseparabile di Israele. Il Golan ne è l’esempio più indicativo. Lì, dal 1974 c’era una zona cuscinetto, poi nel 2019 Trump ha riconosciuto la sovranità israeliana su quelle alture. Quindi, nel breve termine, lo slogan è: “Vogliamo una zona cuscinetto per proteggere gli insediamenti. I nostri coloni non possono vivere lì perché sono minacciati”. La realtà è che se ne servono come strategia.

Vi riporto un aneddoto. Quando ero il coordinatore del governo con UNIFIL, capo negoziatore delle LAF che hanno partecipato negli anni 2021, 2022, 2023 agli incontri tripartiti di Naqoura con Israele, a uno di quegli incontri chiesi 20 minuti di tempo per spiegare l’intera vicenda tra Libano e Israele.

Volevo chiarire la posizione libanese all’ufficiale israeliano, colui che oggi è il portavoce dell’IDF e che ai negoziati incontravo regolarmente. Spiegai che la nostra storia è lunga, risale al 1948 e al problema atavico che Israele ha spinto i palestinesi in Libano, e a causa di ciò è scoppiata la nostra guerra civile.

Nello specifico, stavo parlando dei Sette Villaggi sciiti libanesi assegnati alla Palestina mandataria britannica nel tracciato di confine degli anni Venti e mai restituiti al Libano, di come ci abbiano preso la terra e di come abbiano ucciso nostri cittadini.

A quel punto l’ufficiale israeliano mi interruppe e disse: “Generale Shehadeh, se questa è la sua versione, voglio dirle che il fiume Litani appartiene a noi, abbiamo molte prove a riguardo”. Attenzione: non disse soltanto “l’area attorno al Litani è nostra”. Disse che il fiume Litani stesso appartiene a Israele, dunque anche e soprattutto l’acqua, come risorsa idrica.

Torniamo alle zone cuscinetto, o cinture di sicurezza. Sul piano mediatico la giustificazione è sempre la stessa: gli insediamenti sono sotto attacco, e per questo servirebbe una zona cuscinetto, da collocare ogni volta a nord del Litani, con la motivazione di allontanare Hezbollah e mettere gli insediamenti al riparo. Ma questa logica non regge alla prova dei fatti.

Si sostiene di voler tenere Hezbollah a sette-otto chilometri dagli insediamenti, la distanza d’azione delle armi a tiro diretto come i Burkan e gli Almas. A Khardali [il guado sul Litani sotto il castello di Beaufort, dove il fiume piega verso ovest: è uno dei punti in cui il Litani corre più vicino al confine, a pochi chilometri da esso], però, il fiume dista dalla frontiera appena tre chilometri: spingervi Hezbollah a nord del Litani non produrrebbe alcuna distanza di sicurezza in questo caso.

La questione, dunque, non è il Litani o il nord del Litani, e non è soltanto la protezione degli insediamenti. Che gli insediamenti israeliani vengano presi di mira è vero. Ma i missili di Hezbollah possono partire anche dalla Valle della Beqaa e raggiungere Tel Aviv, non provengono solo dal Sud. Una zona cuscinetto a meridione, quindi, non li mette al riparo, e così l’argomento della protezione degli insediamenti perde consistenza. Resta il dato di fondo: col tempo quella zona cuscinetto deve diventare territorio israeliano.

Prendiamo l’accordo a Sharm el-Sheikh, in Egitto, firmato da Donald Trump sulla Striscia di Gaza. Hamas ha consegnato a Israele gli ostaggi, e dopo ciò, Israele ha preso il controllo di circa il 70 per cento di Gaza, ben oltre la Linea Gialla della Striscia. Lo stesso vorrebbe fare con il Libano, ma qui è diverso, perché Israele sa che, anche in presenza di un accordo con il governo libanese, il problema di Hezbollah resta.

Ritiene che Israele abbia la capacità militare di sostenere nel tempo la propria presenza nel sud del Libano, mentre resta impegnato contemporaneamente in Siria, a Gaza e contro l’Iran?

È una pressione, per l’esercito israeliano, essere contemporaneamente in Libano, in Siria e a Gaza e combattere l’Iran. Cerca di restare in Libano il più a lungo possibile, ma non credo che permarrà a lungo, perché Hezbollah lo combatterà come prima del 2000.

Certo, gli israeliani bombarderanno Beirut e altre infrastrutture in Libano. Ma alla fine non sosterranno di restare in Libano con molti soldati uccisi ogni giorno. Sarà complicato per loro. Si aspettavano che il regime iraniano venisse distrutto, ma non hanno avuto successo.

Se avessero vinto, si sarebbero potuti espandere in modo significativo per realizzare la Grande Israele. Ma se torneremo alla guerra tra Iran, Israele e America, la guerra allora tornerà anche in Libano.

E vale anche il contrario: se ci sarà pace tra America e Iran, ci sarà un accordo e un ritiro israeliano nel sud del Libano perché l’obiettivo dell’Iran è spingere Israele a ritirarsi dal nostro paese, come ha detto anche Netanyahu affermando che l’Iran vuole Israele fuori dal Libano.

La questione dirimente resta sempre il disarmo di Hezbollah. È un’ipotesi realistica?

No, un disarmo totale non è realistico. Hezbollah è pronto a sedersi al tavolo con il Presidente della Repubblica affinché le armi passino sotto l’autorità dello Stato e affinché la decisione su guerra e pace sia esclusivamente nelle mani dello Stato. Vi sono numerosi depositi di missili Kornet [missile anticarro di origine russa] appartenenti a Hezbollah, e altrettanti depositi di droni. Ma le armi su cui verte la disputa principale sono i sistemi missilistici balistici di precisione Imad 4 e Imad 3, oltre ai tunnel.

Ora, se Hezbollah consegnasse le proprie armi alle LAF, compresi questi missili balistici che hanno una gittata di circa 500 chilometri, gli Stati Uniti accetterebbero che le LAF li conservino? Ovviamente no. Il presupposto implicito è che vadano distrutti perché pongono un dilemma alla sicurezza di Israele.

Esiste un approccio alternativo per riportare il monopolio della forza allo Stato libanese?

Sì, l’idea è che una volta che la guerra sarà finita, Israele si sarà ritirato e avrà cessato l’uso di droni e aerei per attacchi e assassinii, i prigionieri saranno stati liberati e la ricostruzione del Libano sarà avviata, Hezbollah accetti un diverso assetto istituzionale.

Le condizioni sono 1) il ritiro di Israele quantomeno fino alla Linea Blu [la linea di demarcazione tracciata dall’ONU nel 2000 come riferimento per il ritiro israeliano dal Libano]; 2) la cessazione delle violazioni via terra, mare e aria; e 3) la liberazione dei prigionieri.

Solo allora si potrà iniziare un processo in cui la resistenza in Libano è pronta a far sì che queste armi passino, in ultima istanza, sotto l’autorità dello Stato, nel quadro di una strategia di sicurezza nazionale. Il Partito di Dio è convinto e ci crede. Ma “imporre il disarmo della resistenza” non è possibile.

In quali condizioni si trovano le Forze armate libanesi oggi?

Alle Forze Armate libanesi non è consentito armarsi adeguatamente, però si chiede loro di smantellare la resistenza armata. Le LAF devono essere armate, non c’è dubbio. Ma il problema che si pone è: che tipo di esercito vuole Israele per il Libano? Di fatto, vuole che sia come l’esercito siriano. Dopo la caduta di Bashar al-Assad, nel giro di 48 ore Israele ha distrutto le capacità dell’esercito siriano, così oggi tutte le fazioni armate in Siria legate al vecchio regime dispongono soltanto di armi individuali.

È questo che vogliamo per il Libano? Vogliamo che le LAF finiscano così? Tom Barrack, inviato speciale statunitense per la Siria e il Libano, ha dichiarato apertamente che le LAF non sarebbero state armate per combattere Israele, ma per combattere Hezbollah.

Quindi, se la richiesta è che il Libano disarmi la resistenza mentre le LAF restano con le capacità limitate di oggi – qualche veicolo, Humvee, fucili M16, e nulla più – il loro ruolo si riduce al mantenimento della sicurezza interna. Ma se il Libano subisse un attacco esterno, da parte di Israele o del terrorismo, non avrebbe la capacità di rispondere. Ed è questo che Israele vuole.

L’ipocrisia è che si vuole rimuovere le armi di Hezbollah rifiutandosi al contempo di armare adeguatamente le LAF. E come dovremmo vivere in sicurezza? Israele finirebbe dentro le nostre case. Oggi ci sono sette divisioni, circa 70.000 soldati israeliani a sud, e in tre anni sono avanzati di nove chilometri dentro il Libano. Nel 1982 arrivarono a poca distanza da Beirut. Che cosa ha impedito all’esercito israeliano di entrare in Libano? Non certo la morale. A fermarlo è stata la resistenza.

Quindi prima armiamo le LAF, poi il resto. Per armarci non ci servono migliaia di carri armati, F-16, F-15, o aerei stealth. Ci servono adeguate capacità difensive, come armi anticarro. Se le LAF saranno adeguatamente armate, la questione delle armi di Hezbollah si risolverà.

E perché le LAF non vengono adeguatamente armate?

Oggi le LAF dipendono dall’assistenza esterna, internazionale. Ma lo Stato libanese non può acquistare armi liberamente. Se pure avesse miliardi di dollari o tonnellate di oro e volesse comprare armi da Cina, Svizzera, Germania o Italia, gli Stati Uniti non glielo permetterebbero, perché sarebbe considerato un comportamento ostile verso Israele.

Dunque, non è solo una questione di disponibilità finanziaria, il punto è che ci è impedito di acquisire armi avanzate che potrebbero rappresentare una minaccia per Israele. Perché le Forze Armate giordane sono armate? Perché la Giordania ha un accordo di pace con Israele. Perché le Forze Armate egiziane sono armate? Perché l’Egitto ha un accordo di pace con Israele. Hanno F-16, F-15, elicotteri Apache e altri sistemi avanzati. Al Libano non è consentito disporre di tali capacità, perché non ha un accordo di pace con Israele, anche se avesse il denaro per comprarle.

Quando il ministro della Difesa libanese Elias Murr si recò in Russia con una delegazione dell’Esercito libanese, Mosca era pronta a fornirci elicotteri Mi, aerei MiG e altri equipaggiamenti. Allora l’ambasciatore statunitense andò dal comandante delle LAF e lo minacciò che se avessimo accettato armi russe, il sostegno americano sarebbe cessato.

Oltre all’assistenza finanziaria che riceviamo dagli Stati Uniti, l’intero arsenale delle LAF è di fabbricazione americana: se il rifornimento di pezzi di ricambio e munizioni venisse bloccato, le LAF sarebbero paralizzate. Fu una minaccia esplicita, riportata pubblicamente dalla stampa e il messaggio fu chiaro: “non potete ottenere armi da nessun’altra parte”.

Come può Hezbollah procurarsi armi mentre le LAF non possono? La risposta è semplice: le LAF, come qualsiasi altra armata al mondo, non può comprare armi al mercato nero e contrabbandarle attraverso i confini. Gli eserciti, attraverso canali legali, acquistano dagli Stati armi che vengono spedite dai porti del paese produttore, con documentazione, numeri di serie, registrazioni ufficiali e documentate.

Inoltre, come già menzionato, anche se le armi di Hezbollah venissero consegnate alle LAF, non sarebbe legale ricevere armi al di fuori del sistema ufficiale. Ci sono, per esempio, migliaia di missili Kornet in possesso di Hezbollah, ma alle LAF non è consentito disporre di capacità analoghe.

Ci sono restrizioni in vigore basate sulla giustificazione che sarebbe un pericolo conservare queste armi, perché non sono state immagazzinate secondo standard internazionalmente riconosciuti. Vale a dire che i depositi devono rispettare determinate condizioni: una certa temperatura, la protezione dalla luce solare, e altri requisiti, mentre i depositi di missili Kornet sono sotterranei, esposti al fuoco, possono rappresentare un rischio. Ma questa giustificazione non regge.

Durante gli eventi del 1975, quando le parti disponevano di armi proprie e in seguito Émile Lahoud, allora comandante delle LAF, poi Presidente della Repubblica, ricostruì l’esercito, quelle armi furono prese dalle parti e integrate nelle LAF. È quindi un argomento pretestuoso.

È realistica l’ipotesi che le Forze armate libanesi agiscano contro Hezbollah, alimentando le fratture interne, tattica storicamente usata da Israele per indebolire gli avversari?

È impossibile che le LAF combattano Hezbollah. Abbiamo soldati che hanno fratelli in Hezbollah, e in Hezbollah ci sono uomini che hanno fratelli nelle LAF. E sono certo che né il Capo di Stato maggiore né nessun altro ufficiale delle LAF accetterebbero di fronteggiare Hezbollah. Come si può combattere Hezbollah che combatte contro Israele, il nemico che occupa il nostro territorio?

All’inizio dell’ultima guerra, il governo diede all’esercito l’ordine di arrestare chiunque si recasse al fronte per andare a combattere Israele. Le LAF lo fecero per due giorni, poi si fermarono. Bisogna dire con chiarezza che l’obiettivo israeliano è spingerci verso una situazione in cui le LAF combattono Hezbollah, dunque vogliono una guerra civile in Libano.

Le faccio un esempio: da tre anni sette divisioni israeliane, circa 70.000 soldati, con F-35, F-16, F-15, una grande quantità di bombe e carri armati, combattono Hezbollah e Israele non lo ha distrutto. Come si può pretendere che le Forze Armate libanesi, con l’equipaggiamento che hanno, combattano Hezbollah? Israele vuole una guerra civile, non delle Forze Armate libanesi forti che fronteggino Hezbollah.

Perché, allora, il governo libanese di Joseph Aoun ha firmato questo accordo?

A mio avviso, dopo la prima guerra con Israele nel 2024, questo governo è stato insediato da Stati Uniti e Arabia Saudita. L’accordo è stato firmato per usare Israele come strumento di pressione per il disarmo di Hezbollah, ovvero minacciando il Partito di Dio che Israele resterà in Libano fino al suo disarmo, senza però dichiararlo. Israele verrebbe usato come venne usato nel 1982 per disarmare Yasser Arafat e i gruppi armati palestinesi. La differenza è che oggi non si tratta di entità palestinesi, ma di un soggetto libanese, Hezbollah.

In realtà, poi, all’interno del governo vi sono due gruppi diversi che si servono di questa impostazione dell’accordo. Il primo pensa che Israele stia agendo per conto suo: ritiene – non si sa bene come – che una volta che Hezbollah non avrà più armi, Israele se ne andrà, come se il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu operasse sotto il suo controllo. Il secondo gruppo è invece pronto a perdere, a sacrificare il Sud, una parte del territorio sovrano a scapito di Hezbollah.

Quanto agli Stati Uniti, i loro obiettivi sono ben noti. Strategicamente, qual è il progetto statunitense? L’America è diventata dominante sulla fascia costiera del Mediterraneo, dalla Turchia a Gaza, sono circa 870 chilometri. Vale a dire che le risorse e le ricchezze del mare sono sotto il controllo di compagnie americane. Penso proprio a Karish.

L’Arabia Saudita, invece, prova da molto tempo a distruggere completamente Hezbollah. Qualsiasi progetto in Libano volto a eliminare Hezbollah ha coinvolto l’Arabia Saudita. Si serve dell’idea che il Libano abbia bisogno di un governo che diriga pienamente il paese, senza alcuna influenza di Hezbollah all’interno dello Stato libanese. Questo può entrare in conflitto con il progetto israeliano, ma ai sauditi non interessa. Ciò che conta per loro è che Hezbollah non resti dominante in Libano. È questo l’interesse saudita.

Mounir Shehadeh

Passiamo ora al piano regionale: è plausibile un coinvolgimento siriano da nord contro Hezbollah?

Anche se Trump ha chiesto al presidente siriano Ahmed al-Sharaa di intervenire, la Turchia non lo permetterà. Un intervento di al-Sharaa in Libano significherebbe una guerra settaria, un conflitto sunnita-sciita, che si estenderebbe all’intera regione.

Significherebbe la spartizione della Siria, quindi la creazione di un’entità curda nel nord-est, ad Hasakah, che avrebbe implicazioni per il Kurdistan iracheno e per i curdi di Turchia. E la Turchia è in conflitto con i curdi da 47 anni.

La Siria poi è già, di fatto, divisa in parti: il sud ai drusi, il nord sotto influenze diverse, la costa agli alawiti, i sunniti al centro. Se in Siria scoppiasse un conflitto settario, si estenderebbe immediatamente al Libano.

La prova è quanto accaduto durante gli scontri che hanno coinvolto gli alawiti sulla costa siriana, le cui ripercussioni sono arrivate fino a Tripoli, così come il conflitto a Sweida [città a maggioranza drusa della Siria meridionale, teatro di violenze settarie nel 2025] che ha raggiunto la zona del Jebal [il Monte Libano druso].

Se in quel momento i leader drusi libanesi fossero intervenuti, saremmo stati trascinati in scontri intestini.

Sempre in quel contesto si è manifestato il fenomeno della “Faz’a” [la chiamata tribale alle armi: per codice d’onore i membri delle tribù accorrono in massa, senza un ordine formale, a difesa dei propri; nel 2025, in Siria, ha assunto carattere militare, con mobilitazioni verso la costa e verso Sweida a sostegno del governo di al-Sharaa]. La stessa mobilitazione a sostegno di al-Sharaa è arrivata fino all’Akkar, nel nord del Libano, con l’afflusso di persone perfino dalla Giordania.

Inoltre, Erdoğan non vuole che al-Sharaa diventi una nuova versione di al-Assad: una figura centrale come ai tempi di Anjar e di Ghazi Kanaan [Anjar era la sede dei servizi siriani in Libano durante l’occupazione; Ghazi Kanaan ne fu il capo, di fatto arbitro della politica libanese], alla quale tutti si rivolgono e che diventa il decisore. Erdoğan non vuole tornare a quella situazione. Sono queste le due ragioni per cui, a mio avviso, un intervento siriano in Libano resta molto difficile.

Il conflitto turco-israeliano sullo scenario siriano poi è già in corso, e coinvolge anche il Libano e i suoi dintorni. Forse non ve ne rendete conto, ma il progetto di Israele, fin dall’inizio, dopo la caduta di Bashar al-Assad, è stato l’indebolimento e la frammentazione della Siria. Israele vuole dividere la Siria, mentre la Turchia non vuole che la Siria venga divisa.

Da quanti anni la Turchia cerca di impedire questa situazione, per via del petrolio e per l’Iraq? Immaginate ogni anno tensioni tra la comunità internazionale, i curdi di Siria e i curdi di Turchia. Diventerebbe un caos totale. E questo non è nell’interesse di Erdoğan che non accetterà un coinvolgimento siriano in Libano che potenzialmente porti alla destabilizzazione della Turchia.

Lei è stato coordinatore del governo libanese presso UNIFIL e conosce la missione dall’interno. Ora il Consiglio di Sicurezza ne ha fissato la fine al 31 dicembre 2026, con un ritiro progressivo e il passaggio della sicurezza nel Sud interamente alle LAF. Come valuta il bilancio effettivo di UNIFIL?

Non è facile valutare l’operato di UNIFIL con un solo criterio, perché la missione è cambiata più volte dalla sua istituzione nel 1978, e perché il contesto politico e di sicurezza nel sud del Libano è stato in continuo mutamento. Per questo conviene articolare la valutazione su tre piani.

Primo, sul piano operativo, UNIFIL è riuscita a ridurre molte delle frizioni quotidiane e ha contribuito a creare un meccanismo di contatto e coordinamento tra le LAF e la parte israeliana attraverso gli incontri tripartiti, il che ha aiutato a contenere numerosi incidenti e a impedire che si trasformassero in scontri estesi. Ha inoltre svolto un importante ruolo umanitario e di sviluppo a sostegno delle comunità locali del Sud.

Secondo, sul piano strategico, UNIFIL non è riuscita a conseguire l’obiettivo di fondo, cioè garantire la piena attuazione della Risoluzione 1701 – la risoluzione ONU del 2006 che pose fine alla guerra tra Israele e Hezbollah e prevedeva, tra l’altro, il ritiro israeliano e l’assenza di forze armate non statali a sud del Litani.

Le violazioni israeliane – terrestri, aeree e marittime – sono proseguite per anni: dalla firma, nel 2006, fino al 7 ottobre 2023 se ne contano oltre 33.000. Sono inoltre rimaste irrisolte questioni fondamentali, come l’occupazione di porzioni di territorio libanese e i punti contesi – i tratti della Linea Blu la cui demarcazione resta contestata tra i due paesi. Al tempo stesso, la Forza internazionale non ha potuto imporre un nuovo assetto di sicurezza né il pieno monopolio dello Stato libanese sull’uso della forza nella zona delle operazioni, perché ciò dipende da decisioni politiche interne e regionali che esulano dalle sue competenze e dai suoi mezzi.

Terzo, va ricordato che UNIFIL non è un dispositivo da combattimento che impone la pace con la forza, ma una forza di mantenimento della pace che opera sotto il Capitolo VI, e non il Capitolo VII [che autorizza l’uso della forza] della Carta delle Nazioni Unite che presuppone il consenso delle parti, nei limiti del mandato del Consiglio di Sicurezza. Per questo le sono state spesso rivolte critiche per aspetti che non rientrano affatto nelle sue competenze giuridiche o militari.

Quanto alla fine della missione entro il 2026, se si concretizzerà, segnerà uno spartiacque nel sud del Libano. Da un lato, porrà le LAF di fronte a una responsabilità maggiore nella gestione della zona delle operazioni, nel coordinamento sul terreno e nella prevenzione delle frizioni. Dall’altro, l’assenza di un attore internazionale neutrale comporterà la perdita di un importante canale di comunicazione – usato per contenere l’escalation e trasmettere messaggi tra le due parti – e la perdita dell’occhio internazionale neutrale che osserva le violazioni e i crimini israeliani, li registra e ne invia rapporti alle Nazioni Unite: un vuoto che, nei momenti di crisi, può accrescere il rischio di errori di valutazione.

Allo stesso tempo, la fine della missione non significa automaticamente un peggioramento o un miglioramento della sicurezza: i suoi esiti dipenderanno dalla disponibilità di intese politiche e di sicurezza alternative, dalla capacità dello Stato libanese di rafforzare la propria presenza e dall’impegno di tutte le parti a evitare l’escalation e a rispettare le risoluzioni internazionali.

Si parla, poi, dell’arrivo di forze dei Marines al suo posto, così come della disponibilità di diversi paesi europei – Francia, Italia e Spagna – a mantenere alcune loro unità in Libano su decisione dell’Unione Europea, anziché del Consiglio di Sicurezza; ma credo che gli Stati Uniti non lo consentiranno.

UNIFIL è riuscita a gestire la stabilità più di quanto sia riuscita a costruire la pace. Ha contribuito a frenare lo scivolamento verso la guerra per lunghi periodi, ma non ha potuto incidere sulle cause politiche e militari che fanno del sud del Libano un’area di tensione permanente.

Per questo, la fine del suo mandato, se non sarà accompagnata da chiare intese di sicurezza e politiche, rischia di aprire una fase più fragile e complessa nella regione di confine.

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Appunti di Geopolitica - In Libano con Greta Cristini

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