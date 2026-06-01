E’ una specie di moto perpetuo della disuguaglianza che si autoalimenta. Fino a quando è difficile dirlo. L’unica certezza è che quando il meccanismo si incepperà, lo Stato dovrà intervenire a spese dei contribuenti per salvare i pensionandi a rischio povertà e le prospettive delle aziende quotate. Questa consapevolezza spinge oggi a investire in intelligenza artificiale e data center senza curarsi poi troppo dei rischi

Perché i mercati stanno andando così bene mentre noi siamo tutti così preoccupati per un mondo che sembra impazzito?

Come è possibile che il futuro visto attraverso i prezzi delle azioni sembri così roseo nonostante virus pericolosi, leader scriteriati, guerre ovunque, sconvolgimenti sociali innescati dalla tecnologia e crisi delle democrazie?